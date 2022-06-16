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İstanbul'da şoke eden olay! Tuzağa böyle düşürdüler, 5 Afganistanlı gözaltı alındı

16.06.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 5 Afganistanlı, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 7 kişiyi, 'İtalya'ya gitmenize yardımcı olacağız' vaadiyle bir evde rehin aldı. Telefon ve paraları gasp edilen rehinelerin yakınlarından 2 bin Euro fidye istendi. İhbar üzerine adrese düzenlenen operasyonda polis, 7 rehineyi kurtardı.

İstanbul'da şoke eden olay! Tuzağa böyle düşürdüler, 5 Afganistanlı gözaltı alındı

Olay, İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. Pakistan ve Bangladeş uyruklu 7 kişi, Afganistan uyruklu 5 kişi tarafından rehin alındı. İtalya'ya götürülme vaadiyle rehin alınan kişilerin telefon ve paraları gasp edilirken yakınlarından 2 bin Euro fidye istendi. Adrese düzenlenen operasyon sonucunda polis, 7 rehineyi kurtardı.

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2 BİN EURO FİDYE İSTEDİLER

Bayrampaşa A.K, İ.A, S.C, A.H. ve M.Ş. isimli Afganistan uyruklu 5 şüpheli Pakistan ve Bangladeş uyruklu 7 kişiyi, 'İtalya'ya gitmenize yardımcı olacağız' vaadiyle dün Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evde topladı. Şüpheliler, gelen kişilerin önce telefon ve paralarını gasp ederken, bıçakla tehdit ederek rehin aldı. Şüpheliler rehin aldıkları kişilerin yakınlarını arayarak 2 bin Euro fidye istedi. Rehinelerden birinin arkadaşı durumu polise bildirdi. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 rehineyi kurtardı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda Afgan 5 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kasatura, 2 adet bıçak, gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'gasp, yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Afganistan Bangladeş
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