İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER! 15 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, 15 Eylül sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İşte İSKİ tarafından 15 Eylül 2022 Perşembe günü paylaşılan su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ve detaylar haberimizde...
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 2 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 14.09.2022 23:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : Kanlıca Mah,Yeni Mahalle,Çubuklu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göksu Mah,Göztepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 14.09.2022 21:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
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