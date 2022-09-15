İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER! 15 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, 15 Eylül sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İşte İSKİ tarafından 15 Eylül 2022 Perşembe günü paylaşılan su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ve detaylar haberimizde...

15 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 2 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ!

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 14.09.2022 23:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYKOZ

Etkilenen Mahalleler : Kanlıca Mah,Yeni Mahalle,Çubuklu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göksu Mah,Göztepe Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 14.09.2022 21:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

