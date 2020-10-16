İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti sebepleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 16 Ekim sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?
Arnavutköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Fatih mahallesinde ve Adnan Menderes mahallesinde şebeke hattı yenilemesi nedeniyle 16 Ekim 2020 09.11’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 16 Ekim 2020 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Kartal ilçesinde su kesintisinden etkilenen Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 16 Ekim 2020 09.11’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 16 Ekim 2020 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Maltepe ilçesinde su kesintisinden etkilenen Başıbüyük mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 16 Ekim 2020 09.31’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 16 Ekim 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Sarıyer ilçesinde su kesintisinden etkilenen Merkez mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 16 Ekim 2020 09.31’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 16 Ekim 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için arıza kaydı da oluşturabiliyor.