HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 10:00 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı bölgelerde 17 Ekim 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 17 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 16 Ekim sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

17 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

17 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Bayrampaşa

Bayrampaşa ilçesinde su kesintisinden etkilenen Altıntepsi mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı Arızası nedeniyle 17 Ekim 2020 08.39’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 17 Ekim 2020 tarihinde 10.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Beyoğlu

Beyoğlu ilçesinde su kesintisinden etkilenen Bostan mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 17 Ekim 2020 08.44’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 17 Ekim 2020 tarihinde 11.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Maltepe

Maltepe ilçesinde su kesintisinden etkilenen Zümrütevler mahallesinde ve Girne mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 17 Ekim 2020 09.35’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 17 Ekim 2020 tarihinde 12.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Ümraniye

Ümraniye ilçesinde su kesintisinden etkilenen Namık Kemal mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 17 Ekim 2020 08.36’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 17 Ekim 2020 tarihinde 11.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için arıza kaydı da oluşturabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Parkta tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandıParkta tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı
Görmezden gelinen faktörler kadınlar için büyük risk taşıyor Görmezden gelinen faktörler kadınlar için büyük risk taşıyor
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncudan Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Ünlü oyuncudan Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!
Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!
İdo Tatlıses'in mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu
İdo Tatlıses'in mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu
Pentagon'dan S-400 açıklaması
Pentagon'dan S-400 açıklaması
Büyük vurgun! Hamile kadınları sigortalı çalışan gösterip...
Büyük vurgun! Hamile kadınları sigortalı çalışan gösterip...
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
Kuş cenneti Yayla Gölü'nde korkutan görüntü! 20 yılın en düşük su seviyesi
Kuş cenneti Yayla Gölü'nde korkutan görüntü
Parkta tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı
Parkta tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı
Uzun sakal ve bıyıklılar dikkat! Koronavirüs bulaşma riski daha fazla
Uzun sakal ve bıyıklılara korona uyarısı
İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu: 52 şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu: 52 şüpheli gözaltında
Gence'de bulunan CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
Asıl ve yedek talihliler listesi... 13 Ekim 2020 Magnum Porsche çekiliş sonucu sorgulama! Magnum çekilişini kim kazandı?
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.