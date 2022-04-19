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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 19 Nisan 2022 Salı

19.04.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Nisan 2022 Salı arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yapılması ihtimaline karşı önlem almak isteyen kişiler tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İSKİ'den 19 Nisan Salı günü için açıklama yapıldı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte İSKİ'den 19 Nisan 2022 Salı günü için yapılan açıklamanın ayrıntıları...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 19 Nisan 2022 Salı

19 Nisan 2022 Salı günü su kesintisi yapılacak ilçeler listesi, İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 19 Nisan Salı günü için yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 19 NİSAN 2022 SALI

19 Nisan 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 19 NİSAN 2022 SALI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul
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