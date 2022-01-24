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  4. İstanbul'da toplu ulaşım çilesi! Kar yüzünden yoğunluklar yaşandı

İstanbul'da toplu ulaşım çilesi! Kar yüzünden yoğunluklar yaşandı

24.01.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar İstabul'u felç etti. Mesai sonrası evine gitmek isteyen vatandaşlar çok zor anlar yaşadı. Metrolarda aşırı yoğunluktan dolayı adım atacak yer kalmadı. Kar yağışının etkisini artırmasından dolayı toplu ulaşımı kullanmak isteyenler karşılaştıkları yoğunluk karşısında şaşkına döndü.

İstanbul'da toplu ulaşım çilesi! Kar yüzünden yoğunluklar yaşandı

İstanbul'un büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu.

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VATANDAŞLAR YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

İstanbul’da karla kaplı yolda araçlar yolda kalırken, toplu taşımadan inen vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. Sultangazi’de de kardan dolayı tramvay çalışmadı.

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İstanbul’da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Tipi şeklinde devam eden yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağış İstanbul’un bir çok ilçesinde yolları karla kapladı. Yolda kalan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Arnavutköy’de araçlar yolda kaldı. Toplu taşımadan inen vatandaşlar yollarına yaya olarak devam etti. Sultangazi’de ise tramvay kar nedeniyle çalışmayınca yolcular evlerine yaya olarak gitmeye çalıştı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul
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