İstanbul'da uçak seferleri iptal mi? İstanbul Havalimanı, THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri!

Kar yağışı açıklamalarından sonra İptal edilen uçuş seferleri THY ve Pegasus'un açıklamaları ile belli oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararları ile Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alan THY ve Pegasus 10-11 Mart tarihlerinde iptal edilen uçuşları internet sayfalarında açıkladı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iptal edilen uçak seferleri ile ilgili THY'den gelen açıklamada, değişiklik veya iade işlemlerinin tamamlanacağı belirtildi.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Pegasus'tan 10-11 Mart için yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Değerli misafirlerimiz,

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir. Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

Pegasus iptal olan seferler için tıklayın!

THY'den yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadelerine yer verildi.

THY iptal olan seferler için tıklayın!

Aşağıda iptal edilen uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için sayfa altındaki linkleri kullanabilirsiniz.

