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  4. İstanbul’da uçan tekme dehşeti kamerada: Evine giderken saldırıya uğradı

İstanbul’da uçan tekme dehşeti kamerada: Evine giderken saldırıya uğradı

30.11.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri’de sanat yönetmeni 38 yaşındaki adam, otobüsten indikten sonra evine yürüdüğü esnada tanımadığı bir şahıs tarafından uçan tekmeli saldırıya uğradı. Yere yığılan adam burada defalarca yumruklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, darp raporu alan adam saldırgandan şikayetçi oldu. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz 8 Kasım Salı günü saat 20.50 sıralarında Silivri Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sanat yönetmeni 38 yaşındaki Aykut G., işyerinden çıkarak otobüse bindi. Otogardan otobüsten inen adam ardından evine gitmek için cadde üzerinde yürümeye başladı. Kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir şahıs, adama uçan tekme attı.

UÇAN TEKMEYLE YERE SERİP DEFALARCA YUMRUKLADI

Aldığı darbeyle yere savrulan adamın üstüne çıkan saldırgan, yerde de ona defalarca yumruk attı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ve sürücülerin müdahalesi sonrası adamın üstünden kalkan saldırgan, koşarak kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Olayın ardından dövülen Aykut G.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen adamı hastaneye götürdü. Tedavisi yapılan adam darp raporunu aldıktan sonra emniyete giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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