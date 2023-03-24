İstanbul'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. Rıza Beler, birlikte yaşadığı kadını taşla öldürüp cesedini parçalara ayırdıktan sonra çöp poşetleriyle buzdolabına koydu. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polisler, kadının cesedini buzdolabında bulurken Beler'i gözaltına aldı. Bina sakinlerinden Emine Gürbüz, "2-3 Yıldır beraber oturuyorlardı. Otobüse götürüp getirirken elini tutardı" dedi.

TARTIŞMA ÇIKTI, TAŞLA ÖLDÜRÜP VÜCUDUNU PARÇALARA AYIRDI

Dün sabah saat 05.30'da Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan bir dairede meydana gelen olayda Rıza Beler uzun süredir birlikte yaşadığı Umıda Tulyaganova'ya 17 bin liralık kredi çektiğini söyledi. İkili arasından kredi borcu ve önceki borçlar yüzünden tartışma çıktı. Rıza Beler tartışmanın ardından Tulyaganova'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı. Beler, Umida'nın kestiği parçalarını ise çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koydu.

Çiftin evinden gelen tartışma seslerini duyan komşuları polise bilgi verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürülen kadının cesedini buzdolabına bulurken şüpheli Rıza Beler'i ise gözaltına aldı.

KADINI ÖLDÜRMEYİ PLANLIYORMUŞ

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre şüpheli Rıza Beler ile Tulyaganova arasında uzun zamandır anlaşmazlıklar olduğu, Beler'in bu sebepten kadını öldürmeyi planladığı tespit edildi. Tulyaganova'yı taşla öldürmeyi planlayan Beler'in bunun için evine taş koyduğu ortaya çıktı. Beler'in kadının cesedini parçalamasının sebebinin de yakalanmamak için poşetlere koyduğu parçaları aralıklarla dışarı atmak olduğu anlaşıldı. Şüphelinin emniyette suçunu kabul ettiği öğrenildi.

"POLİSE HABER VERDİM"

Sahur yaptığı sırada üst komşularının kavga seslerini duyan ve polis ekiplerine ihbarda bulunan Seda Göl, "Polise haber verdim polis geldi, kapıyı çaldılar ama açan olmadı. Uykuma devam ettim. Akşam üstü polis tekrar kapımı çaldı, cinayet işlendiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"BİZ DE ŞOK OLDUK"

Bina sakinlerinden Emine Gürbüz, "2-3 Yıldır beraber oturuyorlardı. Otobüse götürüp getirirken elini tutardı. Bir olayını görmedik bu zamana kadar. Adam önüne bakıp giderdi, bize 'Merhaba' bile demezdi. Biz de şok olduk" dedi.

Kaynak: DHA





