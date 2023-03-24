HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı

İstanbul'da vahşet! Birlikte yaşadığı kadını taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı

24.03.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. 61 yaşındaki Rıza Beler, birlikte yaşadığı 40 yaşındaki Umıda Tulyaganova'yı çıkan tartışma sonucunda taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı. Beler daha sonra öldürdüğü kadının vücudunun parçalarını çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koydu. Komşuların gelen sesler üzerine haber verdiği polis, kadının cesedini buzdolabında bulurken, Beler'i gözaltına aldı.

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. Rıza Beler, birlikte yaşadığı kadını taşla öldürüp cesedini parçalara ayırdıktan sonra çöp poşetleriyle buzdolabına koydu. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polisler, kadının cesedini buzdolabında bulurken Beler'i gözaltına aldı. Bina sakinlerinden Emine Gürbüz, "2-3 Yıldır beraber oturuyorlardı. Otobüse götürüp getirirken elini tutardı" dedi.

bahcelievler039de-birlikte-yasadigi-kadini-tasla-oldurup-buzdolabina-koydu_5469_dhaphoto6

TARTIŞMA ÇIKTI, TAŞLA ÖLDÜRÜP VÜCUDUNU PARÇALARA AYIRDI

Dün sabah saat 05.30'da Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan bir dairede meydana gelen olayda Rıza Beler uzun süredir birlikte yaşadığı Umıda Tulyaganova'ya 17 bin liralık kredi çektiğini söyledi. İkili arasından kredi borcu ve önceki borçlar yüzünden tartışma çıktı. Rıza Beler tartışmanın ardından Tulyaganova'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı. Beler, Umida'nın kestiği parçalarını ise çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koydu.

bahcelievler039de-birlikte-yasadigi-kadini-tasla-oldurup-buzdolabina-koydu_5469_dhaphoto5

Çiftin evinden gelen tartışma seslerini duyan komşuları polise bilgi verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürülen kadının cesedini buzdolabına bulurken şüpheli Rıza Beler'i ise gözaltına aldı.

bahcelievler039de-birlikte-yasadigi-kadini-tasla-oldurup-buzdolabina-koydu_5469_dhaphoto4

KADINI ÖLDÜRMEYİ PLANLIYORMUŞ

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre şüpheli Rıza Beler ile Tulyaganova arasında uzun zamandır anlaşmazlıklar olduğu, Beler'in bu sebepten kadını öldürmeyi planladığı tespit edildi. Tulyaganova'yı taşla öldürmeyi planlayan Beler'in bunun için evine taş koyduğu ortaya çıktı. Beler'in kadının cesedini parçalamasının sebebinin de yakalanmamak için poşetlere koyduğu parçaları aralıklarla dışarı atmak olduğu anlaşıldı. Şüphelinin emniyette suçunu kabul ettiği öğrenildi.

bahcelievler039de-birlikte-yasadigi-kadini-tasla-oldurup-buzdolabina-koydu_5469_dhaphoto1

"POLİSE HABER VERDİM"

Sahur yaptığı sırada üst komşularının kavga seslerini duyan ve polis ekiplerine ihbarda bulunan Seda Göl, "Polise haber verdim polis geldi, kapıyı çaldılar ama açan olmadı. Uykuma devam ettim. Akşam üstü polis tekrar kapımı çaldı, cinayet işlendiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

bahcelievler039de-birlikte-yasadigi-kadini-tasla-oldurup-buzdolabina-koydu_5469_dhaphoto10

"BİZ DE ŞOK OLDUK"

Bina sakinlerinden Emine Gürbüz, "2-3 Yıldır beraber oturuyorlardı. Otobüse götürüp getirirken elini tutardı. Bir olayını görmedik bu zamana kadar. Adam önüne bakıp giderdi, bize 'Merhaba' bile demezdi. Biz de şok olduk" dedi.

bahcelievler039de-birlikte-yasadigi-kadini-tasla-oldurup-buzdolabina-koydu_5469_dhaphoto9

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da mide botoksu sonrası ölüm! 2 doktor gözaltında...İstanbul'da mide botoksu sonrası ölüm! 2 doktor gözaltında...
'EYT'den sonra iş yükümüz arttı' diyerek iş bıraktılar'EYT'den sonra iş yükümüz arttı' diyerek iş bıraktılar
Tavana asılı bulunmuştu! Her şeyi itiraf etti: Erkek arkadaşıyla...Tavana asılı bulunmuştu! Her şeyi itiraf etti: Erkek arkadaşıyla...
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti İstanbul

En Çok Okunan Haberler

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

Acı haberler peş peşe geldi! Biri hastanede, diğeri otelde...

Acı haberler peş peşe geldi! Biri hastanede, diğeri otelde...

O partiden milletvekilliği adaylığı teklifi geldi

O partiden milletvekilliği adaylığı teklifi geldi

Depremzede vatandaşın Erdoğan’a anlattığı iddialar tepki çekti! CHP’den yanıt geldi

Depremzede vatandaşın Erdoğan’a anlattığı iddialar tepki çekti! CHP’den yanıt geldi

Her şey güzellik kraliçesi seçilmesiyle başladı! Hayalindeki hayat kabusa dönüştü

Her şey güzellik kraliçesi seçilmesiyle başladı! Hayalindeki hayat kabusa dönüştü

Akşener'in haberi var mıydı? İYİ Parti'den 'GİK' açıklaması: Disiplin işlemi...

Akşener'in haberi var mıydı? İYİ Parti'den 'GİK' açıklaması: Disiplin işlemi...

İlginizi Çekebilir

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Cevabı olay oldu! "Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?"

Cevabı olay oldu! "Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?"

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.