HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da yangın! Panik anları kamerada, okul tahliye edildi: 'Zehirlenirlerdi'

İstanbul'da yangın! Panik anları kamerada, okul tahliye edildi: 'Zehirlenirlerdi'

09.10.2023 12:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da lastik deposu olarak kullanılan binada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binanın hemen yakınındaki Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrencilerle öğretmenlerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Münire Çip isimli bir vatandaş "Burada engelli çocuklarımız okuyor. O çocukların kaçışını görseydiniz… Duman sardı, iyi ki kaçırdık. Zehirlenirlerdi" dedi.

İstanbul'da yangın! Panik anları kamerada, okul tahliye edildi: 'Zehirlenirlerdi'

Küçükçekmece Florya'daki Arda Sokak'ta saat 11.30 sıralarında lastik deposu olarak kullanılan binada yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın hemen yakınında yer alan Küçükçekmece Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrenciler de yangın sırasında tahliye edildi.

genis-haber-kucukcekmecede-lastik-deposunda-yangin_6623_dhaphoto1

"BUNLARIN BÖYLE OLACAĞI ZATEN BELLİYDİ"

Çevre sakinleri ise, binanın lastik deposu olarak kullanımından daha önce defalarca şikayetçi olduklarını ancak bir sonuca ulaşamadıklarını ifade etti.

genis-haber-kucukcekmecede-lastik-deposunda-yangin_6623_dhaphoto10

Arda Sokak'ta oturan Cemile Şanlı, "Apartmanların içerisinde lastikçi olmaması gerektiğini defalarca ilettik. Burada engelli çocukların okulu var. Benim evimin yanında yaşlı insanlar var, arka tarafında da öyle. Bütün komşular defalarca lastiklerle ilgili beyanlarımızı ilettik. Hiçbir şekilde geri dönüş almadık. Ne çöpleri bitti, ne gecenin 12'sindeki motorcuları bitti. Bunların böyle olacağı zaten belliydi. Bu kadar alanın içerisinde sen lastik deposu kuramazsın. 5 senedir bu adamlar burada. Belediyeye söylüyoruz geliyor diyor ki, ağabey ben depo olarak kullanıyorum. Başka hiçbir şey yok diyor. Çoluğum çocuğum bağıra bağıra aradılar geldim, ne oluyor diyorum. Evimde kedim, köpeğim var, evladım var, annem var. Bir geliyorum, benim buraya sıçraması an meselesi. Bunu yaşayacağımızı bile bile 5 yıldır mücadele ediyoruz. Bu bilinen bir şey, arkadaki kadın geliyor Cemile Hanım ben kokudan oturamıyorum, siz nasılsınız diyor. Yazın balkonunuzda oturamıyorsunuz. 40 derece sıcaklıklar oldu, buradaki lastik kokusunu düşünün. Ya bir canlı ölseydi? Bu ihmalin sonucu, her yerdeki yangın gibi…" diye konuştu.

"KAÇ KERE ŞİKAYET ETTİLER KİMSE BAKMADI"

Münire Çip ise, "Burada engelli çocuklarımız okuyor. O çocukların kaçışını görseydiniz… Duman sardı, iyi ki kaçırdık. Zehirlenirlerdi. Burası 3. derece sit alanı. Benim kat mülkiyetli bahçem, evim. Çivi çakamazsın diyorlar. Burası sanayi bölgesi oldu. Kaç kere şikayet ettiler kimse bakmadı. Bu nasıl adalet, çivi çakılmayan yerde iş yerleri nasıl kuruluyor?" ifadelerini kullandı.

genis-haber-kucukcekmecede-lastik-deposunda-yangin_6623_dhaphoto7

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop'ta korkunç kaza: 4 ölüSinop'ta korkunç kaza: 4 ölü
Çanakkale'deki 'Atatürk' büstü gündem olmuştu! Yeni gelişmeÇanakkale'deki 'Atatürk' büstü gündem olmuştu! Yeni gelişme
"Devrim niteliğinde" denilen cihazına rakip geliyor!"Devrim niteliğinde" denilen cihazına rakip geliyor!
Anahtar Kelimeler:
yangın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.