İstanbul'da yarın (8 Mayıs 2021) hangi pazarlar kurulacak? İşte ilçe ilçe kurulacak pazaryerleri listesi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze-meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.

8 MAYIS 2021 İSTANBUL'DA KURULACAK PAZARYERLERİ LİSTESİ

İstanbul Umumi Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre yarın açık olacak pazarlar şöyle:

AVRUPA YAKASI

ARNAVUTKÖY: Hadımköy Toki 4.Etap Pazartesi Pazarı, Arnavutköy (İslambey Mahallesi) Pazartesi Pazarı, Haraççı Pazartesi Pazarı, Arnavutköy Salı Pazarı, Taşoluk Salı Pazarı, İmrahor Mahallesi Çarşamba Pazarı, Bolluca Çarşamba Pazarı, Hadımköy Çarşamba Pazarı, Arnavutköy (Nene Hatun Mahallesi) Çarşamba Pazarı, Taşoluk Toki Perşembe Pazarı, Arnavutköy Perşembe Pazarı, Haraççı Cuma Pazarı, Boğazköy Cuma Pazarı, Bolluca Cumartesi Pazarı, Durusu Cumartesi Pazarı, Hadımköy Cumartesi Pazarı, Deliklikaya Cumartesi Pazarı, Arnavutköy Cumartesi Pazarı, Boğazköy Pazar Pazarı, Hadımköy Ömerli Pazar Pazarı, Arnavutköy Pazar Pazarı