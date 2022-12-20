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İstanbul'da yola saçılan 150 bin Euro'dan 85 bini kayıptı! 20 bin Euro bulundu...

20.12.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda döviz taşıyan motosikletli kurye, 150 bin Euro'yu yola düşürmüş, kurye trafiği kesip yola saçılan paraları toplamaya çalışırken sürücüler de ona yardım etmişti. Yaklaşık 1 milyon 700 bin lira eden 85 bin Euro'nun kayıp olduğu belirtilirken, 20 bin Euro Ünal Coşkun'a iade edildi. Coşkun, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek paraları teslim aldı. Coşkun'un düşürdüğü paradan 65 bin Euro'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da yola saçılan 150 bin Euro'dan 85 bini kayıptı! 20 bin Euro bulundu...

Beylikdüzü'nden Kapalıçarşı'ya 15 Aralık'ta 150 bin Euro götüren motosikletli kurye Ünal Coşkun, işlem iptal edilince paralar ile dönüşe geçti. Kurye Coşkun, Zeytinburnu sahil yoluna geldiğinde montunun içine koyduğu paraları düşürdü. Araçlar lastikle bağlanmış dövizlerin üzerinden geçince paralar rüzgârın da etkisiyle saçıldı. Kurye trafiği durdurup paraları toplamaya çalıştı, sürücüler ve araçlardan inenler kuryeye yardım etti. Kurye paranın çalınmaması için o anları cep telefonuyla kaydetti. Ancak yaklaşık 1 milyon 700 bin lira eden 85 bin Euro'nun kayıp olduğu belirtildi.

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Kurye Ünal Coşkun, kayıp paranın bulunması için polise gidip ihbarda bulundu. 8 bin lira maaşla çalıştığını belirten Coşkun, kaybolan parayı bulanların geri getirmesini istedi.

PARANIN 20 BİN EURO'SU BULUNDU

Polis çalışmalarını sürdürürken, 2 kişi yoldan topladığı toplam 20 bin euroyu aracılar vasıtasıyla kurye Ünal Coşkun'a iade etti.

Coşkun, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek paraları teslim aldı. Coşkun'un düşürdüğü paradan 65 bin Euro'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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Paraların kaybolduğu gün olayı anlatan Ünal Coşkun, "Montum rüzgarla açılınca paralar yola saçıldı. Trafik durunca bir çok kişi paraları topladı. Getirenler de oldu getirmeyenler de oldu. Suç duyurusunda bulundum. Paraların seri numarası belli, bütün döviz bürolarına iletildi" dedi. Kamera kayıtlarının incelendiğini kaydeden Coşkun, "Paralar umarım bulunur. 8 bin liraya çalışıyorum, eşim hamile zor durumdayım. Kayıp para 85 bin euro. Para geri gelmezse zor durumda kalırım" demişti.

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(DHA)

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