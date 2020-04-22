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  4. İstanbul'da yürek sızlatan olay! Yeni doğmuş bebeği yol kenarına bıraktılar

İstanbul'da yürek sızlatan olay! Yeni doğmuş bebeği yol kenarına bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 22:37 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de yol kenarına terk edilen yeni doğmuş bebek, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da yürek sızlatan olay! Yeni doğmuş bebeği yol kenarına bıraktılar

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halkalı'da bir kargo firmasının karşındaki yol kenarına yeni doğmuş bir bebeğin bırakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, bebeği soğuk havadan etkilenmemesi için koruma altına alarak sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ambulansla hastaneye sevk edilen bebeğin sağlık kontrolünün ardından İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Yetkililer, terk edilen erkek bebekle ilgili bilgisi olan vatandaşların emniyete başvurmasını istedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece polis ekipleri yeni doğmuş bebek

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