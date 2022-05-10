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  4. İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! 10 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ açıkladı

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! 10 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ açıkladı

10.05.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı haftanın ikinci gününde vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İstanbullular AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın detaylarını merak ediyor. Peki 10 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İşte 10 Mayıs Pazartesi günü için AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamanın ayrıntıları ve AYEDAŞ-BEDAŞ kesintisi sorgulama ekranı...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! 10 Mayıs 2022 elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ açıkladı

10 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? sorusu ve AYEDAŞ - BEDAŞ'tan yapılan açıklama günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 10 Mayıs 2022 Salı günü kesinti yapılacak semt ve noktalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Peki 10 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 MAYIS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

10 MAYIS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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