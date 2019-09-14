 İSTANBUL - ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ (1)

Haber-Kamera: \u00c7a\u011fatay KENARLI - \u0130stanbul DHA - ESENYURT'ta 4 katl\u0131 binada yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Mahsur kalanlar itfaiye taraf\u0131ndan kurtar\u0131ld\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n------------\n-Olay yerinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler T\u0131p tarihine ge\u00e7ecek operasyon! Ba\u011f\u0131rsaktan cinsel organ yap\u0131ld\u0131Aksaray'da sa\u011fanak, sele neden olduAkrobasi pilotlar\u0131n\u0131n g\u00f6sterisi nefes kesti (2)
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