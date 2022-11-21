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İstanbul Havalimanı'nda intihar! Liberyalı diplomat, eşi ve çocuklarının gözü önünde kendini aşağı attı

21.11.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı'nda kan donduran bir intihar olayı yaşandı. Diplomatik pasaport sahibi Liberyalı Aberkah Samuel Kkwame, eşi ve çocuklarının göz önünde 20 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakarak intihar etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İşte olayın detayları...

İstanbul Havalimanı'nda intihar! Liberyalı diplomat, eşi ve çocuklarının gözü önünde kendini aşağı attı

Diplomatik pasaportu olduğu öğrenilen Liberya asıllı Aberkah Samuel Kkwame eşi ve çocuklarıyla birlikte ülkelerine dönmek için öğle saatlerinde taksiyle İstanbul Havalimanı'na geldi.

Taksiden inen Samuel Kkwame birkaç adım attıktan sonra 2'nolu kapının bulunduğu alandan 20 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakarak eşi ve çocuklarının göz önünde intihar etti.

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Sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelirken diplomata ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tüm müdahalelere rağmen Kkwame, hayatını kaybetti.

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Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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İntihar Diplomat İstanbul Havalimanı

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