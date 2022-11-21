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Sokak ortasında kanlı kavga... Yanlışlıkla babasını ve kardeşini vurdu! Dehşet anları kamerada

21.11.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi, pompalı tüfekle husumetlisini vurmak isterken yanlışlıkla babasını ve kardeşi vurdu. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde şahsın ayrıca, kaçan kişilere rastgele ateş açtığı anlar da yer aldı. İşte olayın detayları...

Sokak ortasında kanlı kavga... Yanlışlıkla babasını ve kardeşini vurdu! Dehşet anları kamerada

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Kurşunlu Sokak üzerinde geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, sokakta bulunan çay ocağı işletmecisi M.Ç. (57) ile taksi şoförü A.A. arasında iddiaya göre, alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

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Çıkan tartışma üzerine M.Ç. telefonla oğullarını arayarak yardım istedi. Kısa süre içerisinde durağa gelen M.Ç.’nin yakınları ellerindeki aletler ile durakta bulunan taksilere zarar verdi. Bu sırada Ö.Ç., aracından aldığı pompalı tüfek ile durağın önünde bekleyen şahıslara ateş açtı.

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Tüfekten çıkan saçmalar babası M.Ç. ile kardeşi F.Ç.’ye ve taksi durağında bulunan araçlara isabet ederken Ö.Ç., kaçan şahıslara da koşarken ateş açtı. Yaşanan dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda, vatandaşlar da sağa sola kaçarak korku dolu anlar yaşadı.

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İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda polis olaya müdahale ederken, yaralılar da ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

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Kayseri silahlı saldırı kavga

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