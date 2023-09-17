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  4. İstanbul İl Başkanı paylaştı! AK Parti'nin seçim şarkısı: "Yeniden İstanbul"

İstanbul İl Başkanı paylaştı! AK Parti'nin seçim şarkısı: "Yeniden İstanbul"

17.09.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin ilk seçim şarkısını paylaştı.

İstanbul İl Başkanı paylaştı! AK Parti'nin seçim şarkısı: "Yeniden İstanbul"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, gelecek yıl yapılması planlanan yerel seçimler için hazırlanan ilk seçim şarkısını paylaştı.

"YENİDEN İSTANBUL, YENİDEN AK PARTİ"

Kabaktepe'nin, X sosyal medya hesabından "Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti" notuyla paylaştığı şarkının klibinde, İstanbul'un havadan görüntülerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş dönemlerde katıldığı programlara ait videolarına yer verildi.


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Yerel seçim İstanbul ak parti şarkı

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