İstanbul İl Başkanı paylaştı! AK Parti'nin seçim şarkısı: "Yeniden İstanbul"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, gelecek yıl yapılması planlanan yerel seçimler için hazırlanan ilk seçim şarkısını paylaştı.
Kabaktepe'nin, X sosyal medya hesabından "Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti" notuyla paylaştığı şarkının klibinde, İstanbul'un havadan görüntülerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş dönemlerde katıldığı programlara ait videolarına yer verildi.
Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti… pic.twitter.com/RO4RQE67mR— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) September 17, 2023