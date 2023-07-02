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İstanbul Kağıthane'de otomobile silahlı saldırı! 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

02.07.2023 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de, içerisinde iki kişinin olduğu otomobile motosikletli bir sürücü tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Araç sürücü saldırıdan kurtulmak için gaza basınca kovalamaca yaşandı. Aracı takip eden saldırgan kurşun yağdırmaya devam etti. Olayda vücuduna çok sayıda mermi isabet eden 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Kağıthane'de otomobile silahlı saldırı! 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kağıthane'deki silahlı saldırı Nurtepe Mahallesi Çilekli Caddesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen bir motosiklet sürücüsünün silahlı saldırısına uğradı.

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Motosikletli sürücü, yolcu koltuğunda oturan A.Ö.’ye (20) ateş ederken, otomobil sürücüsü saldırgandan kurtulmak için gaza bastı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından otomobile yetişen saldırgan kurşun yağdırmaya devam etti. Vücuduna 6 kurşun isabet eden A.Ö., ağır şekilde yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Saldırı sırasında küçük çaplı kaza da atlatan sürücü, saldırganın kaçmasının ardından arkadaşını otomobille yakınlardaki bir hastaneye götürdü. A.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

A.Ö.’nün silahlı saldırıda yaralandığını duyarak hastaneye koşan yakınları, ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Polis A.Ö.’nün yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Saldırıya uğrayan otomobil, çekici yardımıyla hastane bahçesinden alınarak incelenmek üzere götürüldü.

Polis, kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı. (İHA)

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Kağıthane silahlı saldırı

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