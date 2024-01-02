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İstanbul merkezli 8 ilde 'Mossad' operasyonu: Casusluk iddiasıyla 33 kişi yakalandı

02.01.2024 11:41 | Son Güncelleme:
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Türkiye'de, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde 'Mossad' operasyonu: Casusluk iddiasıyla 33 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edildi.

Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.

Emniyet güçlerinin İstanbul merkezli 8 ilde 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında 13 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

(A)

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İsrail Mossad
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