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  4. İstanbul metrosunda dehşete düşüren olay! Raylara atladı

İstanbul metrosunda dehşete düşüren olay! Raylara atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 10:55 | Son Güncelleme

İstanbul Bostancı Metro İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından raylardan alınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

İstanbul metrosunda dehşete düşüren olay! Raylara atladı

Kadıköy Bostancı Metro İstasyonu'nda saat 07.00 sıralarında Cengiz Aldantürk isimli bir kişi raylara atladı. Olay nedeniyle Kadıköy yönüne seferler durduruldu. İhbar üzerine istasyona itfaiye, sağlık ve polis yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Raylara atlayan kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla raylardan kurtarıldı. Yaralı ilk müdahalesinden sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Metro seferleri daha sonra normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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