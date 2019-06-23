İstanbul seçim sonuçları: Başakşehir ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

31 Mart ve 23 Haziran İstanbul Belediye Başkanı seçimleri için Türkiye’nin seçim tarihinin en tartışmalı seçimleri demek yanlış olmayacaktır. Sadece İstanbulluların değil tüm Türkiye’nin gözü iptal edilen seçim yerine yapılan 31 Mart İstanbul seçimlerinin sonuçlarında... Peki İstanbul ve Sultanbeyli ilçesinde oy oranları ne durumda? Ak Parti aday Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Başakşehir ilçesinden seçim sonuçları ve 31 Mart seçim sonuçları ile karşılaştırması...
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde hangi aday önde aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz Mynet’in seçim sayfasından öğrenebilirsiniz. Seçim sayfasında hem 23 Haziran hem de iptal 31 edilen 31 Mart seçiminin sonuçlarını görerek karşılaştırma yapabilirsiniz.
İstanbul seçim sonuçları haritası için tıklayınız
23 Haziran seçimleri iptal edilen bir seçimin yerine yapılması özelliği ile tarihimize ayrı bir yere sahip. İstanbul büyük şehir belediyesi başkanlığı için aynı adayların yeniden seçim yarışa girecek olması bu seçim için farklı değerlendirmeleri ortaya çıkıyor. Seçimi yakından takip eden vatandaşlar ilçelerde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım için verilen oylarda bir farklılık olup olmadığını, kullanılan oy miktarında değişiklik olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Peki Başakşehir ilçesinde 31 Mart seçimlerinde hangi aday öndeydi ve ilçede ne kadar oy kullanılmıştı?
Binali Yıldırım = 115471
Ekrem İmamoğlu = 92843
SEÇİM İSTATİSTİKLERİ
İstanbul’da 23 Haziran seçimine gene iptal edilen 31 Mart seçimine katılan seçmenler katılma hakkına sahip. YSK’nın istatistiklerine göre önceki seçim için İstanbul’da 10 milyon 560 bin 963 seçmen için 39 ilçede 31 bin 124 sandık kuruldu.
İstanbul’un en çok sandığı yani en çok seçmeni olan ilçesi Esenyurt’ken en az sandık yani seçmeni en az olan ilçe ise Adalar. İptal edilen seçimde Esenyurt’ta 498 bin seçmen için 1631 sandık kurulurken; Adalar’da 12 bin seçmen için 39 sandık kuruldu. İstanbul’un iptal edilen seçimlerindeki ve yeni seçimlerde kurulan sandık ve seçmen sayıları şu şekilde...
|İLÇE
|SANDIK SAYISI
|SEÇMEN SAYISI
|1
|ADALAR
|39
|12.608
|2
|ARNAVUTKÖY
|524
|173.036
|3
|ATAŞEHİR
|885
|303.273
|4
|AVCILAR
|874
|300.153
|5
|BAĞCILAR
|1.453
|498.314
|6
|BAHÇELİEVLER
|1.236
|422.645
|7
|BAKIRKÖY
|499
|168.420
|8
|BAŞAKŞEHİR
|779
|264.503
|9
|BAYRAMPAŞA
|579
|197.991
|10
|BEŞİKTAŞ
|415
|139.673
|11
|BEYKOZ
|550
|182.454
|12
|BEYLİKDÜZÜ
|669
|228.079
|13
|BEYOĞLU
|502
|167.012
|14
|BÜYÜKÇEKMECE
|519
|174.661
|15
|ÇATALCA
|181
|56.868
|16
|ÇEKMEKÖY
|509
|172.439
|17
|ESENLER
|895
|305.875
|18
|ESENYURT
|1.631
|556.619
|19
|EYÜPSULTAN
|825
|277.158
|20
|FATİH
|838
|278.133
|21
|GAZİOSMANPAŞA
|1.003
|343.917
|22
|GÜNGÖREN
|608
|207.741
|23
|KADIKÖY
|1.096
|372.371
|24
|KAĞITHANE
|929
|315.945
|25
|KARTAL
|1.016
|346.014
|26
|KÜÇÜKÇEKMECE
|1.581
|539.925
|27
|MALTEPE
|1.080
|369.473
|28
|PENDİK
|1.435
|488.933
|29
|SANCAKTEPE
|812
|277.747
|30
|SARIYER
|753
|249.257
|31
|SİLİVRİ
|369
|121.512
|32
|SULTANBEYLİ
|619
|212.729
|33
|SULTANGAZİ
|1.016
|348.829
|34
|ŞİLE
|115
|29.285
|35
|ŞİŞLİ
|605
|203.711
|36
|TUZLA
|523
|177.421
|37
|ÜMRANİYE
|1.418
|485.002
|38
|ÜSKÜDAR
|1.189
|402.377
|39
|ZEYTİNBURNU
|555
|188.860
SEÇİM ÖNCESİ ADAYLAR KARŞI KARŞIYA
31 Mart ve 23 Haziran seçimleri Türkiye’nin seçim tarihindeki en tartışmalı iki seçim olmaya adaylar. Bunun yanında 23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde uzun yıllar yapılmamış bir uygulama yeniden hayat buldu. İki partinin büyükşehir belediyesi adayları televizyonda ortak bir canlı yayında ortak sorulara cevap verdiler.
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu bundan 1 hafta önce ortak bir canlı yayına imza atarak seçimle ilgili soruları yanıtladılar ve vaatlerinden bahsettiler. Ayrıca birbirlerine karşı söylemlerini; sorularını ve cevaplarını dile getirdiler. Adayların bu oturumu büyük ilgi çekti ve 16 Haziran akşamı öncesi ve sonrası ile en çok izlenen yayın oldu.
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