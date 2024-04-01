HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul seçim sonuçları belli oldu: Sandıkların yüzde 100'ü açıldı! İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un aldığı oy sayısı

İstanbul seçim sonuçları belli oldu: Sandıkların yüzde 100'ü açıldı! İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un aldığı oy sayısı

01.04.2024 14:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye seçim sonuçları için tüm gece ayaktaydı. İstanbul seçim sonuçları en net haliyle belirlendi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14, AK Partinin adayı Murat Kurum ise yüzde 39,59 oy aldı. İmamoğlu'nun oy sayısı 4 milyon 432 bin 691, Kurum'un oy sayısı ise 3 milyon 431 bin 587 oldu. İşte detaylar...

İstanbul seçim sonuçları belli oldu: Sandıkların yüzde 100'ü açıldı! İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un aldığı oy sayısı

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği seçim sonuçları belli oldu. İstanbul seçim sonuçları en çok merak edilen konuların başında geliyordu. İstanbul'da seçim sandıklarının yüzde 100'ü açıldı. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un aldıkları oy sayıları da net olarak belli oldu. İşte tüm detaylar...

YSK'nın kesinleşmemiş verilerine göre İstanbul'da 33 bin 273 sandıkta kayıtlı 11 milyon 314 bin 534 seçmenden 8 milyon 970 bin 212'si oy kullandı. Bu oylardan 302 bin 702'si geçersiz sayıldı.

27 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞTI

İstanbul'da seçime giren 27 bağımsız aday arasından 4 bin 747 oyla Vedat Taylan Yıldız en yüksek oy alırken; en az oy alan bağımsız aday ise 111 oyla Ahmet Biriken oldu. Öte yandan İstanbul'da ilçe belediye başkanlığı yarışında Beykoz ve Gaziosmanpaşa İlçelerinde oy oranlarının yakın olduğu görüldü. Beykoz'da CHP yüzde 45,86, AKP ise yüzde 44,90 oy oranına sahip oldu. Gaziosmanpaşa'da ise CHP yüzde 40,44, AKP 40,11 oranında oy aldı. 39 ilçe arasından sisteme veri girişi halen devam eden ilçe ise Bahçelievler oldu.

imamoglunun-ekibi-1-milyon-oy-farki-bekliyor

İTİRAZ SÜRECİ 11 GÜN SÜRÜYOR

İstanbul İl Seçim Kurulu'na henüz ulaşan bir itiraz olmadığı öğrenildi. Seçim takvimine göre, olağan itiraz süreci 31 Mart'tan, 10 Nisan 2024'e kadar toplam 11 gün sürüyor. İlk itirazlar Sandık Kurulu tutanaklarına yapılabiliyor. Bu itirazlar yarın saat 15.00'a kadar İlçe Seçim Kurullarına yapılabilecek. İlçe Seçim Kurulu kararlarına yönelik ise İl Seçim Kurulu'na 5 Nisan, cuma gününe kadar itirazda bulunabilecek. İl Seçim Kurulu ise itirazları 7 Nisan pazar günü, saat 17.00'a kadar değerlendirecek. İl Seçim Kurulu'na ve il birleştirme tutanaklarına karşı da 10 Nisan çarşamba gününe kadar YSK'ya itirazda bulunabilecek.

22 SİYASİ PARTİNİN OY DAĞILIMI

İstanbul'da 22 siyasi parti adaylarının oy dağılımı sırasıyla şöyle oldu:

CHP : Ekrem İmamoğlu 4 milyon 432 bin 691 (yüzde 51,14)

AK Parti : Murat Kurum 3 milyon 431 bin 587 ( yüzde 39,59)

Yeniden Refah Partisi : Mehmet Altınöz 226 bin 438 (yüzde 2,61)

Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu 184 bin 30 (yüzde 2,12)

DEM Parti: Meral Danış Beştaş 183 bin 805 (yüzde 2,12)

İYİ Parti: Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 54 bin 619 (yüzde 00,63)

Saadet Partisi: Birol Aydın 48 bin 893 (yüzde 00,56)

Memleket Partisi: Emre Berk Hacıgüzeller 14 bin 919 (yüzde 00,17)

YTP : Burhanettin Aktürk 14 bin 265 (yüzde 00,16)

Deva Partisi: İdris Şahin 11 bin 409 (yüzde 00,13)

HAK PAR: Mustafa Aytaş 9 bin 563 (yüzde 00,11)

BTP: Cihan Erdoğanyılmaz 9 bin 3 ( yüzde 00,10)

TKP: Orhan Gökdemir 7 bin 471 (yüzde 00,08)

DSP: Nesim Pakır 5 bin 480 (yüzde 00,06)

Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan 4 bin 907 (yüzde 00,05)

ANAP: Umut Çınar 3 bin 15 (yüzde 00,03)

TKH: Ziya İncedere 2 bin 383 (yüzde 00,02)

ABP Osman Tekin 2 bin 229 (yüzde 00,02)

Millet Partisi: Hasan Hüsnü Güner 2 bin 24 (yüzde 00,02)

AB parti: Muharrem Mutlu bin 831 (yüzde 00,02)

Milli Yol: Hüseyin Işık bin 137 (yüzde 00,01)

Ocak: Osman Çelik 699 (yüzde 00,00)

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek! O isim en genç kadın başkan oldu81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek! O isim en genç kadın başkan oldu
Seçimi kazanan Özlü: 100 projemizi hayata geçireceğizSeçimi kazanan Özlü: 100 projemizi hayata geçireceğiz
Seçim sonrası Alper Gezeravcı sosyal medyada gündem oldu! "Tulumunu çıkarmıştır artık, pişti adam içinde yazık"Seçim sonrası Alper Gezeravcı sosyal medyada gündem oldu! "Tulumunu çıkarmıştır artık, pişti adam içinde yazık"
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim sonuçları Murat Kurum istanbul seçim sonuçları
En Çok Okunan Haberler
Bu ayrıntıyı kimse fark etmedi!

Bu ayrıntıyı kimse fark etmedi!

Seçim sonrası Alper Gezeravcı sosyal medyada gündem oldu! "Tulumunu çıkarmıştır artık, pişti adam içinde yazık"

Seçim sonrası Alper Gezeravcı sosyal medyada gündem oldu! "Tulumunu çıkarmıştır artık, pişti adam içinde yazık"

Bahçeli'den seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! 'Erken seçim...'

Bahçeli'den seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! 'Erken seçim...'

Seçim sonrası sosyal medyada çizmeyi aşan 'deprem' paylaşımları

Seçim sonrası sosyal medyada çizmeyi aşan 'deprem' paylaşımları

Seçimler sonrası canlı yayında çarpıcı 'Mehmet Şimşek' kulisi!

Seçimler sonrası canlı yayında çarpıcı 'Mehmet Şimşek' kulisi!

Eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Sandıktan sadece 3 oy çıktı

Eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Sandıktan sadece 3 oy çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.