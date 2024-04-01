İstanbul seçim sonuçları belli oldu: Sandıkların yüzde 100'ü açıldı! İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un aldığı oy sayısı

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği seçim sonuçları belli oldu. İstanbul seçim sonuçları en çok merak edilen konuların başında geliyordu. İstanbul'da seçim sandıklarının yüzde 100'ü açıldı. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un aldıkları oy sayıları da net olarak belli oldu. İşte tüm detaylar...

YSK'nın kesinleşmemiş verilerine göre İstanbul'da 33 bin 273 sandıkta kayıtlı 11 milyon 314 bin 534 seçmenden 8 milyon 970 bin 212'si oy kullandı. Bu oylardan 302 bin 702'si geçersiz sayıldı.

27 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞTI

İstanbul'da seçime giren 27 bağımsız aday arasından 4 bin 747 oyla Vedat Taylan Yıldız en yüksek oy alırken; en az oy alan bağımsız aday ise 111 oyla Ahmet Biriken oldu. Öte yandan İstanbul'da ilçe belediye başkanlığı yarışında Beykoz ve Gaziosmanpaşa İlçelerinde oy oranlarının yakın olduğu görüldü. Beykoz'da CHP yüzde 45,86, AKP ise yüzde 44,90 oy oranına sahip oldu. Gaziosmanpaşa'da ise CHP yüzde 40,44, AKP 40,11 oranında oy aldı. 39 ilçe arasından sisteme veri girişi halen devam eden ilçe ise Bahçelievler oldu.

İTİRAZ SÜRECİ 11 GÜN SÜRÜYOR

İstanbul İl Seçim Kurulu'na henüz ulaşan bir itiraz olmadığı öğrenildi. Seçim takvimine göre, olağan itiraz süreci 31 Mart'tan, 10 Nisan 2024'e kadar toplam 11 gün sürüyor. İlk itirazlar Sandık Kurulu tutanaklarına yapılabiliyor. Bu itirazlar yarın saat 15.00'a kadar İlçe Seçim Kurullarına yapılabilecek. İlçe Seçim Kurulu kararlarına yönelik ise İl Seçim Kurulu'na 5 Nisan, cuma gününe kadar itirazda bulunabilecek. İl Seçim Kurulu ise itirazları 7 Nisan pazar günü, saat 17.00'a kadar değerlendirecek. İl Seçim Kurulu'na ve il birleştirme tutanaklarına karşı da 10 Nisan çarşamba gününe kadar YSK'ya itirazda bulunabilecek.

22 SİYASİ PARTİNİN OY DAĞILIMI

İstanbul'da 22 siyasi parti adaylarının oy dağılımı sırasıyla şöyle oldu:

CHP : Ekrem İmamoğlu 4 milyon 432 bin 691 (yüzde 51,14)

AK Parti : Murat Kurum 3 milyon 431 bin 587 ( yüzde 39,59)

Yeniden Refah Partisi : Mehmet Altınöz 226 bin 438 (yüzde 2,61)

Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu 184 bin 30 (yüzde 2,12)

DEM Parti: Meral Danış Beştaş 183 bin 805 (yüzde 2,12)

İYİ Parti: Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 54 bin 619 (yüzde 00,63)

Saadet Partisi: Birol Aydın 48 bin 893 (yüzde 00,56)

Memleket Partisi: Emre Berk Hacıgüzeller 14 bin 919 (yüzde 00,17)

YTP : Burhanettin Aktürk 14 bin 265 (yüzde 00,16)

Deva Partisi: İdris Şahin 11 bin 409 (yüzde 00,13)

HAK PAR: Mustafa Aytaş 9 bin 563 (yüzde 00,11)

BTP: Cihan Erdoğanyılmaz 9 bin 3 ( yüzde 00,10)

TKP: Orhan Gökdemir 7 bin 471 (yüzde 00,08)

DSP: Nesim Pakır 5 bin 480 (yüzde 00,06)

Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan 4 bin 907 (yüzde 00,05)

ANAP: Umut Çınar 3 bin 15 (yüzde 00,03)

TKH: Ziya İncedere 2 bin 383 (yüzde 00,02)

ABP Osman Tekin 2 bin 229 (yüzde 00,02)

Millet Partisi: Hasan Hüsnü Güner 2 bin 24 (yüzde 00,02)

AB parti: Muharrem Mutlu bin 831 (yüzde 00,02)

Milli Yol: Hüseyin Işık bin 137 (yüzde 00,01)

Ocak: Osman Çelik 699 (yüzde 00,00)

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





