İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili kritik gün! YSK'nın kararını açıklaması bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin iptali talebiyle yaptığı olağanüstü itirazı bugün karara bağlaması bekleniyor.
lçe seçim kurullarının kısıtlı seçmen iddialarına ilişkin araştırmalarını tamamlamasının ardından YSK’nin karar vermesinin önünde hiçbir engel kalmadı.
AK PARTİ'DEN YENİ HAMLE
Diğer yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine ilişkin, “KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK’ya ek dilekçe vereceğiz” açıklamasını yaptı. Bu hamle sonrası ise sürecin yeniden gündeme geldi.
36 GÜNDÜR KARAR VERİLEMEDİ
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanlığı’nı 4 milyon 159 bin 650 oyla CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 131 bin 731 oy aldı. Buna karşılık İstanbul seçimlerine yönelik itiraz süreci 36 gündür tamamlanamadı; YSK kesin kararını vermedi.
İMAMOĞLU 17 GÜN SONRA MAZBATASINI ALDI
AK Parti’nin talebi üzerine İstanbul’da tüm ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayıldı. Bununla da yetinmeyen YSK, 5 ilçede tüm oyları saydırdı. Sahte seçmen iddiasının ortaya atıldığı ve kapı kapı polisin seçmen avına çıktığı Büyükçekmece’de de bir sonuç çıkmadı ve İmamoğlu 17 gün sonra mazbatasını alarak göreve başladı.
AK PARTİ'DEN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ
AK Parti 16 Nisan’da İstanbul seçimlerinin iptali istemiyle YSK’ye olağanüstü itirazda bulundu. 44 sayfalık itiraz dilekçesi sunan AK Parti, 3 valiz dolusu belgeyi kurula teslim etti.
YSK, 23 Nisan’da yaptığı toplantıda, AK Parti’nin KHK’lilerin oy kullanamayacağına ilişkin itirazını reddetti. Buna karşılık AK Parti’nin toplamda 41 bin 132 seçmenin usulsüz olduğu iddiasının ilçe seçim kurullarınca araştırılmasına karar verdi.
YSK, AK Parti’nin verdiği ek dilekçe ile İstanbul’da 7 bin 623 kısıtlı seçmen iddiasının daha araştırılmasına 26 Nisan’da hükmetti. İlçe seçim kurulları, YSK’nin istediği konuları araştırarak raporlarını geçen hafta Ankara’ya gönderdi.
KARAR İÇİN KRİTİK GÜN
Kurul, bugün toplanarak AKP’nin talebini reddederse İstanbul seçim sonuçları kesinleşecek ve Ekrem İmamoğlu başkan olarak görevine devam edecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum