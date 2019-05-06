İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili kritik gün! YSK'nın kararını açıklaması bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin iptali talebiyle yaptığı olağanüstü itirazı bugün karara bağlaması bekleniyor.

lçe seçim kurullarının kısıtlı seçmen iddialarına ilişkin araştırmalarını tamamlamasının ardından YSK’nin karar vermesinin önünde hiçbir engel kalmadı.

AK PARTİ'DEN YENİ HAMLE

Diğer yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine ilişkin, “KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK’ya ek dilekçe vereceğiz” açıklamasını yaptı. Bu hamle sonrası ise sürecin yeniden gündeme geldi.

36 GÜNDÜR KARAR VERİLEMEDİ

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanlığı’nı 4 milyon 159 bin 650 oyla CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 131 bin 731 oy aldı. Buna karşılık İstanbul seçimlerine yönelik itiraz süreci 36 gündür tamamlanamadı; YSK kesin kararını vermedi.

İMAMOĞLU 17 GÜN SONRA MAZBATASINI ALDI

AK Parti’nin talebi üzerine İstanbul’da tüm ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayıldı. Bununla da yetinmeyen YSK, 5 ilçede tüm oyları saydırdı. Sahte seçmen iddiasının ortaya atıldığı ve kapı kapı polisin seçmen avına çıktığı Büyükçekmece’de de bir sonuç çıkmadı ve İmamoğlu 17 gün sonra mazbatasını alarak göreve başladı.