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İstanbul sokaklarında akılalmaz görüntüler! Vatandaşlar fark edince kaçmaya başladılar: 284 bin lira ceza kesildi

10.12.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul sokaklarında skandal görüntüler! Arnavutköy ve Başakşehir'e dadanan hafriyat çetesi sokakları adeta döküm sahasına çevirdi. Bazı vatandaşlarca kayda alınan çete fark edildiğini anlayınca kaçmaya başladı. Kovalamaca İstanbul sokaklarında tehlikeli bir şekilde devam etti. Yakalanan 2 kamyon sürücüsüne ise araç başı 140 bin TL olmak üzere, toplam 284 bin 430 TL ceza yazıldı.

İstanbul Arnavutköy ve Başakşehir’de, tenha sokakları mesken tutmuş hafriyat çetelerinin, sokakları döküm sahasına çevirdiği görüldü. Araçlardan 2'si yakalanarak 284 bin 430 cezai işlem uygulandı.

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İstanbul’da kaçak hafriyat problemi gün artıyor. Özellikle Arnavutköy, Çatalca ve Başakşehir gibi kırsal alanların fazla olduğu noktalarda bazı alanları döküm sahasına dönüştüren döküm çetelerinin görüntüleri görenleri şoke etti. 24 saat içerisinde Başakşehir ve Arnavutköy’de çekilen birbirine benzer görüntüler hafriyat kamyonlarının tenha sokak ve caddelere gelerek çayırlık alanlara hafriyat boşalttığı görüldü. Görüntülerde bazı kamyonların sıra beklediği anda diğerinin döküm yaptığı da görüldü. Bu kadarı da pes dedirten hafriyat terörü cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

VATANDAŞLAR KOVALADI

Başakşehir’de kaçak döküm yapıldığını gören bir araçtaki vatandaşlar duruma tepki göstermek ve hafriyat kamyonunu yakalamak istediler ancak hafriyat kamyonu sürücüsü son sürat kaçtı. Yaşanan kovalamaca anı da cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

YAKALANANLARA 284 BİN LİRA CEZA

Arnavutköy’de çekilen görüntüleri ihbar olarak kabul eden Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik büro ekipleri Hadımköy İstanbul Caddesi üzerine kurmuş oldukları uygulama noktasında görüntülerde kaçak döküm yaptığı tespit edilen 2 kamyonu durdurdu. Durdurulan 34 FSM 665 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Aytekin Karaahmet'e ve 34 FSM 669 plakalı kamyonetin sürücüsü Tarık Gürbüz'e 2 bin 215’er TL ceza kesildikten sonra araçlar trafikten men edilerek otoparka çekildi. Zabıta ekipleri ise araç başı 140 bin TL olmak üzere, toplam da 284 bin 430 TL cezai işlem uyguladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul hafriyat kamyonu

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