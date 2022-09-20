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İstanbul'u birbirine katmıştı! Aynı gün bir cinayeti daha çıktı... 71 yaşındaki adamı sorusuna yanıt vermediği için öldürdü

20.09.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’u birbirine katan cinayet ve yaralama olayıyla alakalı her geçen saat yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dehşete düşüren olayda 2 kişiyi öldürüp 2’si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler’in aynı gün bir kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. İddiaya göre kan donduran cinayet, Güler’in “Oğlun nerede?” sorusunu yönelttiği kişiden cevap alamaması üzerine işlendi.

İstanbul'u birbirine katmıştı! Aynı gün bir cinayeti daha çıktı... 71 yaşındaki adamı sorusuna yanıt vermediği için öldürdü

İstanbul'da 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişi yaralayan saldırganın yaptıklarının yankıları sürüyor. Son olarak saldırganla ilgili şoke eden bir gerçek daha ortaya çıktı. Saldırganın polislere saldırmadan önce bir kişiyi daha öldürdüğü öğrenildi. Yeni ortay çıkan cinayet öncesi saldırganla ilgili 'soru' detayı da dikkat çekti. İşte dehşete düşüren olayın detayları ve yaşanan yeni gelişme...

İstanbul'un karıştıran olayda, çok sayıda suç kaydı bulunan Güven Güler, Başakşehir'de gece saatlerinde arkadaşı Ergül Maden'i öldürdükten sonra sabah saatlerinde amcasının eşi Güllü Güler'i silahla vurarak katletmişti. Güler, bunlarla da kalmayıp iki cinayetten sonra amcasının kızı Sevim Tepe ile kocası Adem Tepe'yi de silahla vurup yaralamıştı.

İKİ POLİSİ YARALAMIŞTI

Peş peşe gerçekleştirdiği cinayet ve yaralama olaylarının ardından kaçan Güler, Fatih'teki uygulama noktasında kendisine kimlik soran 2 polise silahla ateş etmişti. Polis memurlarından biri çenesinden, diğeri ise yanağından yaralanmıştı. Olay sonrası saldırgan bir arkadaşıyla beraber hızla olay yerinden kaçmıştı.

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BİR VİYADÜK ALTINDA YAKALANMIŞTI

Her biri dehşete düşüren olayların ardından ekiplerin peşine düştüğü Güler, Başakşehir'deki bir viyadük altında yakalanmıştı. Saldırgan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken ekiplere saldırının gerçekleştiği esnada Güler'in yanında olan arkadaşı da yakalanmıştı.

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AYNI GÜN BİR CİNAYET DAHA

Sözcü'nün haberine göre polisin olayla alakalı derinlemesine araştırmasında bir cinayet daha ortaya çıktı. Güler ilk cinayetini işlerken başka birinin daha olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden bir tanesinin ifadesine göre saldırganın iki polisi yaralamadan önce bir kişiyi daha öldürdüğü öğrenildi.

O SORUYA CEVAP ALAMAYINCA...

Kan donduran olayda iddiaya göre Güler, Adem Tepe ve Sevim Tepe'yi vurduktan sonra bir arkadaşının evine gitti. Güler, burada arkadaşının babasına "Oğlun nerede?" diye sordu. Ancak Güler, bu soruya cevap alamayınca arkadaşının babası olan 71 yaşındaki Cemal Meşgul'ü silahla vururup öldürdü.

Çok sayıda uyuşturucu kaydı bulunan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüphelinin sorgusunun devam ettiği aktarıldı.

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cinayet polis İstanbul
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