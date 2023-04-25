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İstanbul'u hayatında hiç görmedi ama 7 ayda 54 kez otoyol ve köprü cezası yedi

25.04.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa İznik’te çiftçilik yapan Mustafa Tınmaz’ın traktörü yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Tınmaz, hayatında görmediği İstanbul’da 54 kez köprü ve otoyol cezası ile karşı karşıya kaldı.

İstanbul'u hayatında hiç görmedi ama 7 ayda 54 kez otoyol ve köprü cezası yedi

Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Mustafa Tınmaz, 28 yıldır aynı traktörü kullanıyor. Fakat son 7 aydır hayatı traktörü yüzünden kabusa döndü. Traktörüne 54 kez İstanbul otoyol ve köprü’den izinsiz geçiş cezası geldi.

"Hayatımda İstanbul’u görmedim"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Tınmaz, “7 aydır benim İznik’ten dışarı çıkmayan traktörüme 54 tane trafik cezası geldi. Ben kendim İstanbul’u görmedim, traktörüm de görmedi. İstanbul’da köprüde otoyolda nasıl bir ceza gelir. Benim bazı kendi resmi işlemlerim oluyor. Nereye gitsem bu trafik cezaları yüzünden işlemlerimi yapmıyorlar engel oluyor. Ruhsatımı bile bu yüzden tazeleyemiyorum” dedi.

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trafik cezası

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