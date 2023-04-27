HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Bakırköy'de otopark, Avcılar'da gecekondu sular altında kaldı

İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Bakırköy'de otopark, Avcılar'da gecekondu sular altında kaldı

27.04.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışının ardından Bakırköy Sosyete Pazarı otoparkını su bastı. Avcılar’da ise sağanak yağmur ardından rögarların taşması sonucu bir gecekonduyu su bastı. Evdeki eşyalar su altında kaldı.

İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Bakırköy'de otopark, Avcılar'da gecekondu sular altında kaldı

İstanbul'da sağanak yağış gün boyu gün aralıklarla devam etti. Kent genelinde etkili olan yağmur sonrası bazı noktalarda su baskınları yaşandı.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde 13 Nisan Perşembe günü açılışı yapılan Bakırköy Sosyete Pazarı'nın otoparkı gün boyu süren yağışların ardından su altında kaldı. Firma çalışanları otoparktaki suyu çek paslarla tahliye etmeye çalışıyor.
Öte yandan otoparktan aracını çıkarmaya çalışanların zorlandığı görüldü.

81627b8e5975a0cc21cb03fed87f22c0

Otoparka otomobili bulunan Caner Yıldız, "Yoğun yağış sonrası, tahminimce giderler çalışmadığından dolayı yoğun bir su birikintisi oluştu. Bu durumdan dolayı insanların ve araçların geçişi zor oluyor. Yeni açıldı burası. Su bastı ama şimdilik çok zarar verecek şekilde değil, ama ileride ne olur bilmiyorum. İleride durumlar farklılaşabilir önlemler alınmazsa." dedi.

079ab0c1123903110cfd9d87d7262c75

AVCILAR'DA GECEKONDUYU SU BASTI

Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde bugün öğle saatlerindeki sağanak yağmurun ardından G-733 Sokak’ta bulunan 6 rögardaki su taştı. Yağmur suyu bir anda Musa Tunç’un evine doldu. Eşyaları büyük ölçüde hasar gören Tunç’un ihbarı üzerine eve itfaiye ve Avcılar Belediyesi ekipleri geldi. Evdeki su tahliye edilirken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

e08515035d19c88729d955ff6b95fe32

"SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUM"

Musa Tunç "Burada 6 rögar var. Her yağışın ardından taşan su eve doluyor. Belediye burada yeni mazgallar yaptı. Ancak, hepsi kapalı. Eve sürekli su doluyor. Belediye bölgeye kaçak hafriyat dökülmesin diye buradaki yola malzemeler döktü. Ben bu sorunun çözülmesini istiyorum. Tek istediğim evimi yükseltmek için izin verilmesi. Geçenlerde kendi imkanlarımla dozer getirdim yolu kazdırdım. Yağışın ardından geliyorlar, maddi yardım yapıp gidiyorlar. Oysa ben sorunun çözülmesini artık evimin su içinde kalmamasını istiyorum" dedi.

82a817a2d593e8153b1e31c2e8277bf7

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye bekliyordu! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tarihi günTürkiye bekliyordu! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tarihi gün
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibimKılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibim
Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!
Anahtar Kelimeler:
yağmur İstanbul sağanak yağış

En Çok Okunan Haberler

Depremzede öğretmen hayatta kalan tek kızını vurup intihar etti

Depremzede öğretmen hayatta kalan tek kızını vurup intihar etti

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Seçim öncesi son toplantı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Seçim öncesi son toplantı

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

"İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna 'pes' dedirten cevap

"İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna 'pes' dedirten cevap

Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi!

Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi!

İlginizi Çekebilir

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.