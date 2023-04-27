İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Bakırköy'de otopark, Avcılar'da gecekondu sular altında kaldı

İstanbul'da sağanak yağış gün boyu gün aralıklarla devam etti. Kent genelinde etkili olan yağmur sonrası bazı noktalarda su baskınları yaşandı.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde 13 Nisan Perşembe günü açılışı yapılan Bakırköy Sosyete Pazarı'nın otoparkı gün boyu süren yağışların ardından su altında kaldı. Firma çalışanları otoparktaki suyu çek paslarla tahliye etmeye çalışıyor.

Öte yandan otoparktan aracını çıkarmaya çalışanların zorlandığı görüldü.

Otoparka otomobili bulunan Caner Yıldız, "Yoğun yağış sonrası, tahminimce giderler çalışmadığından dolayı yoğun bir su birikintisi oluştu. Bu durumdan dolayı insanların ve araçların geçişi zor oluyor. Yeni açıldı burası. Su bastı ama şimdilik çok zarar verecek şekilde değil, ama ileride ne olur bilmiyorum. İleride durumlar farklılaşabilir önlemler alınmazsa." dedi.

AVCILAR'DA GECEKONDUYU SU BASTI

Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde bugün öğle saatlerindeki sağanak yağmurun ardından G-733 Sokak’ta bulunan 6 rögardaki su taştı. Yağmur suyu bir anda Musa Tunç’un evine doldu. Eşyaları büyük ölçüde hasar gören Tunç’un ihbarı üzerine eve itfaiye ve Avcılar Belediyesi ekipleri geldi. Evdeki su tahliye edilirken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

"SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUM"

Musa Tunç "Burada 6 rögar var. Her yağışın ardından taşan su eve doluyor. Belediye burada yeni mazgallar yaptı. Ancak, hepsi kapalı. Eve sürekli su doluyor. Belediye bölgeye kaçak hafriyat dökülmesin diye buradaki yola malzemeler döktü. Ben bu sorunun çözülmesini istiyorum. Tek istediğim evimi yükseltmek için izin verilmesi. Geçenlerde kendi imkanlarımla dozer getirdim yolu kazdırdım. Yağışın ardından geliyorlar, maddi yardım yapıp gidiyorlar. Oysa ben sorunun çözülmesini artık evimin su içinde kalmamasını istiyorum" dedi.

(DHA)

