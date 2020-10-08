İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur başladı.
Öğleden sonra yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura ve lodosa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara girerek yağmurdan ve rüzgardan korunmaya çalıştı.
Üsküdar’da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar yağmurdan kaçarken, oturma alanları da boş kaldı. Olası bir yağmur göllenmeleri ve birikintilere karşı belediye araçları hazır bekletildi.
Üsküdar'da kimi vatandaşlar yağmurdan şemsiyesiyle korunurken, kimisi de yağmurdan kaçmak için Marmaray istasyonuna sığındı.
Kadıköy’de de şiddetli yağış etkili olurken, bazı yollar yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Araçlar, yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.
Sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler İstanbul'u aydınlattı. İstanbul'u aydınlatan şimşekler Karaköy'den ve Çamlıca Camii'nden ve Çamlıca Tepesdi'nden görüntülendi.
Kartal'da lüks araç sağanak yağmur sebebiyle oluşan su birikintisinde mahsur kalırken, cadde üzerinde yoğun trafik oluştu.
Maltepe’de de yoğun yağış nedeniyle yollar göle dönerken, rögar kapakları taştı. Yoldaki otomobiller ise ilerlemekte zorlandı.
İHA-DHA
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