İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur başladı.

Öğleden sonra yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura ve lodosa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara girerek yağmurdan ve rüzgardan korunmaya çalıştı.

MARMARAY İSTASYONUNA SIĞINDILAR

Üsküdar’da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar yağmurdan kaçarken, oturma alanları da boş kaldı. Olası bir yağmur göllenmeleri ve birikintilere karşı belediye araçları hazır bekletildi.

Üsküdar'da kimi vatandaşlar yağmurdan şemsiyesiyle korunurken, kimisi de yağmurdan kaçmak için Marmaray istasyonuna sığındı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kadıköy’de de şiddetli yağış etkili olurken, bazı yollar yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Araçlar, yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler İstanbul'u aydınlattı. İstanbul'u aydınlatan şimşekler Karaköy'den ve Çamlıca Camii'nden ve Çamlıca Tepesdi'nden görüntülendi.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Kartal'da lüks araç sağanak yağmur sebebiyle oluşan su birikintisinde mahsur kalırken, cadde üzerinde yoğun trafik oluştu.