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'İstanbul'u yakmaya geldik' notuyla paylaştılar! Tepki çeken görüntülere ceza yağdı

04.09.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de düğün konvoyundaki sürücüler, yolu kapatarak drift yaptı. O anları kayda alan şüpheliler, görüntüleri "İstanbul'u yakmaya geldik" notuyla sosyal medyada paylaştı. Araç plakaları ve kimlikleri tespit edilerek yakalanan sürücülere ceza yağdı. İşte detaylar...

'İstanbul'u yakmaya geldik' notuyla paylaştılar! Tepki çeken görüntülere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir düğün konvoyunda yolu trafiğe kapatarak drift yapan kişilerin bu anlara ait görüntüleri, "İstanbul'u yakmaya geldik" notuyla sosyal medyadan paylaşmaları üzerine çalışma başlattı.
İncelemede, görüntülerin 2 Eylül tarihinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde çekildiğini belirleyen ekipler, konvoydaki araçların plakalarını ve araçları kullanan kişilerin kimliklerini tespit etti.

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Yolun trafiğe kapatılmasının ardından drift yaptığı belirtilen sürücüsü B.G'ye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 31 bin 296 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulmasına karar verilen B.G'nin kullandığı araç da trafikten men edildi. Konvoyda trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 14 sürücüye de Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1308'er lira ceza kesildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 12 sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi.
Haklarında gözaltı kararı verilen sürücülerden 5'i gözaltına alınarak Çakmak Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olaya karıştığı tespit edilen ve adreslerinde bulunmayan 7 sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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DHA

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