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İstanbul'un barajlarında son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 09:19 | Son Güncelleme

İstanbul’daki barajların doluluk oranları, son 10 yıldaki ikinci en düşük seviyeye geriledi. 2019 yılı Mart ayında yüzde 93,15 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 64,16’ya kadar düştü. Son on yıldaki en düşük seviye ise 2014 yılında yüzde 28,89 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul’daki barajların doluluk oranları, geçtiğimiz son 10 yılın ikinci en düşük seviyesine geriledi. 2019’un Mart ayı ölçümlerine göre yüzde 93,15 olan doluluk oranları, bu sene Mart ayı itibariyle yüzde 64,16’ya kadar düştü. Son 10 yılda ölçülen en düşük oran yüzde 28,89 ile 2014 yılına aitken, en yüksek oranın yüzde 93,35 ile 2015 yılı Mart ayında ölçüldüğü görüldü.

ÖMERLİ BARAJI'NDAKİ SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

İstanbul’daki tüm barajların oranları ele alındığında geçtiğimiz yıla göre düşüş görülürken, Ömerli Barajı’nın oranlarında yükselme olduğu görüldü. 2019 yılı Mart ayında yüzde 88,87 olarak ölçülen doluluk oranı, bu sene Mart ayı itibariyle yüzde 96,21 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA


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