İstanbul'un göbeğinde aldatma kavgası: Kadın, sevgilisinin üstündeki kıyafetleri paramparça etti

Karaköy’de bir kadın kendisini aldattığını iddia ettiği sevgilisine saldırıp üstünü paramparça etti. Sokak ortasında yaşanan kavga kameralara yansırken, olanı biteni film izler gibi izleyen vatandaşlardan biri, “sanki başka kadın yok, bu ne ya” diyerek tepki gösterdi.

VATANDAŞTAN SALDIRAN KADINA TEPKİ

Beyoğlu Karaköy’de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmada kendini kaybeden kadın, erkek arkadaşının üstünü ve başını yırtarak parçaladı. Dakikalarca sokakta kavga eden çift ardından bir sokağa girip gözden kayboldu. Kavga esnasında bir vatandaş, “sanki başka kadın yok, bu ne ya” diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





