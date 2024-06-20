HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'un göbeğinde aldatma kavgası: Kadın, sevgilisinin üstündeki kıyafetleri paramparça etti

İstanbul'un göbeğinde aldatma kavgası: Kadın, sevgilisinin üstündeki kıyafetleri paramparça etti

20.06.2024 10:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Karaköy bir aldatma kavgasına şahit oldu. Bir kadın sevgilisinin kendini aldattığını öğrenince sokak ortasında sevgilisini darp edip kıyafetlerini parçaladı. Olayı izleyen vatandaşlardan birinin, 'Sanki başka kadın yok' diye tepki vermesi ise dikkat çekti.

İstanbul'un göbeğinde aldatma kavgası: Kadın, sevgilisinin üstündeki kıyafetleri paramparça etti

Karaköy’de bir kadın kendisini aldattığını iddia ettiği sevgilisine saldırıp üstünü paramparça etti. Sokak ortasında yaşanan kavga kameralara yansırken, olanı biteni film izler gibi izleyen vatandaşlardan biri, “sanki başka kadın yok, bu ne ya” diyerek tepki gösterdi.

AW230820_03

VATANDAŞTAN SALDIRAN KADINA TEPKİ

Beyoğlu Karaköy’de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

AW230820_07

Tartışmada kendini kaybeden kadın, erkek arkadaşının üstünü ve başını yırtarak parçaladı. Dakikalarca sokakta kavga eden çift ardından bir sokağa girip gözden kayboldu. Kavga esnasında bir vatandaş, “sanki başka kadın yok, bu ne ya” diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

AW230820_09Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta orman yangını: 40 saat sonra kontrol altına alındıUşak'ta orman yangını: 40 saat sonra kontrol altına alındı
İstanbul'daki mülteci sayısını açıkladıİstanbul'daki mülteci sayısını açıkladı
Gençlerde vertigo, migrenle birlikte görülebilirGençlerde vertigo, migrenle birlikte görülebilir
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Aldatma Karaköy
En Çok Okunan Haberler
İkinci EYT için geri sayım!

İkinci EYT için geri sayım!

Eğlence mekanında tanıştığı kızla otele gitti! Duştayken başına hiç düşünmediği bir şey geldi: Bir de 20 bin lira istediler

Eğlence mekanında tanıştığı kızla otele gitti! Duştayken başına hiç düşünmediği bir şey geldi: Bir de 20 bin lira istediler

Real Madrid'i topa tuttular!

Real Madrid'i topa tuttular!

Polise böyle isyan etti: ‘Sen insan değilsin! Allah bildiği gibi yapsın seni’

Polise böyle isyan etti: ‘Sen insan değilsin! Allah bildiği gibi yapsın seni’

Ünlü şarkıcı Ankara'da öldürülmüştü! Detaylar ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Ankara'da öldürülmüştü! Detaylar ortaya çıktı

Satamayınca bedavaya dağıttı! Yüzlerce kişi tarlaya akın etti

Satamayınca bedavaya dağıttı! Yüzlerce kişi tarlaya akın etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.