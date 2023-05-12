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İstanbul'un suyunu karşılayan barajların doluluk oranı belli oldu! 'Hiç kimse beklemesin' diyerek uyardı

12.05.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Trakya bölgesinden su ihtiyacını karşılayan Kazandere ile Pabuçdere barajlarında yüzde 5'in altına düşen doluluk oranı, son 2 aydır etkili olan yağışlarla arttı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı ise yüzde 31,45'ten 49,42'ye yükseldi. Prof. Dr. Halim Orta yer altı suyu kullanımına dair "Hiç kimse, son yağışlardan dolayı yer altı sularında, kuyularda, barajlarda olduğu gibi bir seviye yükselmesi beklemesin" dedi.

İstanbul'un suyunu karşılayan barajların doluluk oranı belli oldu! 'Hiç kimse beklemesin' diyerek uyardı

Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajında doluluk oranı, ocak ayında yüzde 5'in altına düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre; 11 Ocak'ta Kazandere'de doluluk oranı yüzde 4,74, Pabuçdere'de yüzde 4,77, Istrancalar ise yüzde 37,07 oldu.

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Son 2 aydır etkili olan yağışların ardından, barajlardaki doluluk oranı arttı. Bugün itibarıyla Kazandere'de doluluk oranı yüzde 20,28'e, Pabuçdere'de yüzde 14,76'ya yükseldi; Istrancalar'da yüzde 30,78'e düştü. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı ise yüzde 31,45'ten 49,42'ye çıktı.

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'SON 10 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERLERİ'

Son yağışların tarımsal alanda rahatlattığını, barajlardaki doluluk oranını da yükselttiğini belirten Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, "1 Ekim 2022'de başlayan su yılından şubat sonuna kadar geçen 5 ayda ülke çok ciddi meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklık, hidrolojik kuraklığı hissettik. Ancak mart ve nisan aylarında aldığımız yağışlar, çiftçiyi ciddi şekilde rahatlattı ve hidrolojik kuraklığa da etkisi oldu. Dolayısıyla bu değerler yer üstü kaynaklarından olan barajlardaki su seviyelerini önemli düzeyde yükseltti. Örneğin şu anda İstanbul'un suyunu karşılayan barajlardaki doluluk oranları yaklaşık yüzde 50'lerde. Ancak bu 2014 yılından sonra son 10 yıl içerisinde yine an itibarıyla yaşadığımız en düşük değerler. 2014'te buna yakın ve bunun altında değerler yaşamıştık" dedi.

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'YER ALTI SUYUNA DİKKAT'

Prof. Dr. Halim Orta, yer altı suyu kullanıma ilişkin de uyarıda bulunarak, "Benim burada esas uyarım; ihtiyaç duyduğu suyu yer altı kuyularından alan bölgelere. Hiç kimse, son yağışlardan dolayı yer altı sularında, kuyularda, barajlarda olduğu gibi bir seviye yükselmesi beklemesin. Aldığımız bu yağışların yer altı sularına katkı düzeyleri yok denecek kadar az olacaktır. O nedenle yerel yöneticilere, büyük şehirleri su kanalizasyon genel müdürlerine, küçük belediyelere hepsine özellikle içme ve kullanma suyunu yer altından sağlayan birimlere uyarım hala geçerlidir. Bu yazı sıkıntısız atlatmaları için dikkatli olmaları gerekir" diye konuştu.

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Trakya'da yer altı suyunun 450 metrelerde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Orta, "Özellikle Ergene ve Meriç'te sahip olduğumuz 600 metrelik aküferin yaklaşık olarak 4'te 3'ünü tüketmiş durumdayız, 450 metrelerdeyiz. Bizim bölgemizde yer altı suyu yaklaşık 50 metreden başlar, 600 metre kadar aşağıya kadar devam eder. Şu anda su çekme derinliğimiz yaklaşık 450 metrelerde" dedi. (DHA)

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12 Mayıs 2023 itibarıyla barajların doluluk oranları şöyle:

-Ömerli: 79,14

-Darlık: 65,23

-Elmalı: 45,42

-Terkos: 40,36

-Alibey: 25,37

-Büyükçekmece: 34,14

-Sazlıdere: 33,26

-Istrancalar: 30,78

-Kazandere: 20,28

-Pabuçdere:14,75

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul baraj

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