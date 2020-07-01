HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 15:13 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında Kurban Bayramı'na ilişkin alınacak tedbirleri yazılı açıklamayla duyurdu.

İstanbul Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

Covid-19 pandemi etkisi altında idrak edeceğimiz Kurban bayramında, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şeklide dini vecibelerini yerine getirmeleri, hijyentedbirlerine uygun olarak hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun olarak kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için ilimiz dahlinde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Ülkemizde Trakya Bölgesi, Dünya Sağlık Teşkilatı(OIE) tarafından 25 Mayıs 2010 tarihinde “Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge” olarak kabul edilmiş ve korunmuş bölgeolarak tanımlanmıştır. Bu statünün korunması amacıyla şap hastalığına duyarlı hayvanların Trakya Bölgesine geçişinde belli kısıtlamalar getirilmiş olup, kan analizleri yapılmış ve veterinersağlık raporu düzenlenmiş hayvanların geçişine izin verilmektedir.

Yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamak için bu hususlara dikkat etmeleri, belgesiz ve analiz raporu olmayan kurbanlık hayvanları Trakya Bölgesine nakil etmemelerigerekmektedir. Bu sebeple Jandarma, Emniyet ve Zabıta ekipleri ile koordineli olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat esasına göre Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında yapılan denetimler yoğunlaştırılmıştır.

İstanbul’a giriş yapan hayvan yüklü araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak, uygunsuz hayvanların İlimize girişine izinverilmeyecektir. Böylece İlimizde hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanarak, zoonoz hastalıkların bulaşması ve yayılımının engellenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca hayvan varlığımızın korunması ve hayvancılığımızın sürdürülebilmesi amacıyla gebe ve damızlık dişi hayvanların pazar yerlerine girişi önlenecek, kurbanlık olarak kesilmelerine müsaade edilmeyecektir.

İlimize yapılacak hayvan sevkleri ve mevcut hayvan varlığımız ile vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan ihtiyacı karşılanacak, kurbanlık teminindeherhangi bir sorun yaşanmayacaktır

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen “HaySag” mobil uygulaması üzerinden satın alınacak kurbanlık hayvanın kulak küpe numarası ile tür, ırk, cinsiyet, yaşı ve aşılama bilgilerini sorgulanabilecek, ayrıca zoonoz hastalıklar, hayvan refahı ile hayvan sevklerinde bulunması gereken belgelerin bilgisine de ulaşabilecektir

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu! Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonuSelvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
KPSS son başvuru günü ne zaman?KPSS son başvuru günü ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

Van Gölü'ndeki tekne faciası! Bakan Soylu'dan açıklama

Van Gölü'ndeki tekne faciası! Bakan Soylu'dan açıklama

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün başladı

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün başladı

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İlginizi Çekebilir

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Diğer Haberler
Asker uğurlamasında 'uzun eşek' oynadılar

Skandal görüntüler! Asker uğurlamasında 'uzun eşek' oynadılar

Albayrak ailesine sosyal medyada çirkin saldırı olayında yeni gelişme! 1 kişi daha gözaltına alındı

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu

Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu

Sosyal medya kapanacak mı? Sosyal medya Erdoğan tarafından yapılan açıklamaları konuşuyor! Sosyal medya yasaklanacak mı? Sosyal medya düzenlemesi nedir?

Sosyal medya yasaklanacak mı? Sosyal medya düzenlemesi nedir?

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan yeni grip virüsü için uyarı

Yeni grip virüsü için uyarı: Hazırlık yapılması gerekiyor

Burdur'dan kahreden haber! Polis memuru Selcan Akbaş şehit oldu

Burdur'dan kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.