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İstanbul Valiliği'nden polis-şüpheli kovalamacasıyla ilgili açıklama

31.01.2021 19:23 | Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği'nden polis-şüpheli kovalamacasıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta 'dur' ihtarına uymayarak kaçıp, Çatalca'da polisin ateş açması sonucu şüphelilerden birinin öldüğü olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce; bugün saat 13.00 sıralarında Esenyurt ilçemizde yapılan uygulama sırasında bir araç 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmıştır. Ekiplerimizce yapılan takip sonucu Çatalca ilçesi girişindeki kapama noktasında durdurulmak istenen aracın sürücüsü, aracı görevli ekiplerimizin üzerine sürerek kaçmaya devam etmiştir. Şüpheli aracın kaçışı, ekiplerimizce silahla ateş açılmak suretiyle durdurulmuştur." denildi.

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Açıklamada, "Araçta bulunan ikisi yabancı uyruklu, dört kişiden üçü araçtan inerek kaçtıkları sırada, bir şahıs ta araç içerisinde yaralı olarak yakalanmıştır. Yaralı (E.Ç.) adlı şüpheli ivedilikle Çatalca Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayda yakalanan (F.E.), (E.Ç.), (A.A.K.A.) ve (C.S.) isimli şüphelilerin, Narkotik Madde Kullanımı ve Ticareti ile 6136 SKM ve Taksirle Yaralama suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede şahısların araçtan attıkları değerlendirilen bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, kaçış güzergahında çalışmalar devam etmektedir.
Konu ile ilgili idari ve adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. (DHA)

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