HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Valiliği uyardı! Çok kuvvetli olacak

İstanbul Valiliği uyardı! Çok kuvvetli olacak

30.08.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olabileceği uyarısında bulundu. Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yağışların etkisini bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

İstanbul Valiliği uyardı! Çok kuvvetli olacak

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olacağı uyarısını yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

ib

Açıklamada, "Yağışların etkisini bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu!Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu!
Girilmesi yasaktı: Emekli öğretmen mağarada hayatını kaybetti! Son görüntüleri de ortaya çıktı, yasağın sebebi ise...Girilmesi yasaktı: Emekli öğretmen mağarada hayatını kaybetti! Son görüntüleri de ortaya çıktı, yasağın sebebi ise...
Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandıÜnsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bin 300 lira verilecek! Başvurular e-Devlet’ten

Bin 300 lira verilecek! Başvurular e-Devlet’ten

Ünsal Ban'ın kaçış planı! İşte gitmeye çalıştığı ülke

Ünsal Ban'ın kaçış planı! İşte gitmeye çalıştığı ülke

Şişliği görünce doktora götürdü, her şey röntgende ortaya çıktı

Şişliği görünce doktora götürdü, her şey röntgende ortaya çıktı

G.Saray'da 2. Falcao krizi! 10 milyon Euro havaya uçtu

G.Saray'da 2. Falcao krizi! 10 milyon Euro havaya uçtu

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan açıkladı! 'Tarsus il olmak zorunda'

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan açıkladı! 'Tarsus il olmak zorunda'

İlginizi Çekebilir

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.