İstanbul Valisi Yerlikaya'dan fotoğraflı Ayasofya-i Kebir Camii paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Tarihi bir güne uyandık.
86 yıl sonra #AyasofyaCamii'nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul'un parolası; Maske
Beyaz, Mesafe, Sabır, Anlayış olacak."
"Misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullanan Yerlikaya, cami içindeki son durumu gösteren bir fotoğraf paylaştı.
Tarihi bir güne uyandık.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2020
86 yıl sonra #AyasofyaCamii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı.
Bugün İstanbul’un parolası;
✅ Maske
✅ Mesafe
✅ Sabır
✅ Anlayış olacak.
Misafirlerimize hoş geldiniz diyor,
Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum.
????⬅️ ➡️???????? pic.twitter.com/chYnA7oYUq
AA