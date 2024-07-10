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  4. İstanbul ve Ankara dahil 12 ilde düğmeye basıldı! Narkoçelik-26'da çok sayıda tutuklama var

İstanbul ve Ankara dahil 12 ilde düğmeye basıldı! Narkoçelik-26'da çok sayıda tutuklama var

10.07.2024 08:40
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"Narkoçelik-26" operasyonlarında 57 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Gözaltına alınanlardan 28'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul ve Ankara dahil 12 ilde düğmeye basıldı! Narkoçelik-26'da çok sayıda tutuklama var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-26 operasyonlarının detaylarını paylaştı.

Buna göre, operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca, 236 ekip, 1596 personel ve hava araçları ile İstanbul, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Aydın, Gaziantep, Erzurum, Samsun, Hatay, Ankara, Ağrı ve Van olmak üzere 12 ilde gerçekleştirildi.

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Operasyonlarda, 57 uyuşturucu satıcısı yakalandı, 28'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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Aramalarda 426 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 915 bin 485 kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 512 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

"ÜLKEMİZİ ZEHİR TACİRLERİNDEN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarda görev alan jandarma ve Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü personelini tebrik eden Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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