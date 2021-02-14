İstanbul ve birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Tekirdağ Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 13.02.2021 tarih ve 141 Sayılı Kararıyla ilimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen il geneli Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama kararı 2 (iki) gün süreyle ertelenmiş olup yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda da eğitime uzaktan eğitimle devam edilecektir” denildi. İSTANBUL İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz." açıklamasını yaptı. EDİRNE Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Dünden bu yana aralıksız yağan kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.

Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek. SAKARYA Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı. Vali Kaldırım, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti. BALIKESİR Balıkesir’de devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitim 1 gün süreyle ertelendi.

Balıkesir il merkezinde dün gece başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışı, kırsal bölgelerde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitim 1 gün süreyle ertelendi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden buzlanma ve ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak, 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan bütün resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri İlimiz genelinde bir gün süreyle ertelenmiştir. Bu okullarımızda, yüz yüze eğitim 16 Şubat Salı günü başlayacaktır. Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum.”