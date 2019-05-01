İstanbul'da 1 Mayıs

İSTANBUL (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, The Marmara önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm bölge, demir bariyerlerle çevrildi.

Polis ekipleri, Taksim Meydanı'na çıkan bazı yerlere kontrol noktaları kurdu. Vatandaşların ve turistlerin meydana giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm yollar ve sokaklarda da güvenlik önlemleri alındı. Demir bariyerlerle kapatılan cadde ve sokaklarda polis ekipleri nöbet tutuyor.

Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri de hazır bekliyor.

Öte yandan Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu, Kabataş-Taksim Füniküler Hattı, Karaköy-Tünel Füniküler hattı yolu da trafiğe kapatıldı.

