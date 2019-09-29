İstanbul'da 29 okulda eğitime 1 gün ara

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar oluşan 29 okulda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde faaliyete başlayan görevli kurumların çalışmaları devam ediyor.

AFAD Merkezinde 3 bin 133 hasarlı yapı ihbarı alınırken, bu hasarlı yapılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekipler tarafından süratle incelendi. Bunun neticesinde eğitim, sağlık ve sivil yapılarla ilgili bir dizi karar alındı. İlk etapta 114 okul ve eğitim kurumu için hasar tespit talebinde bulunuldu.

Bu okul ve eğitim kurumlarında "Ön Hasar Tespit" çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edildi.

Ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulun yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacak.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu okullarda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verildi. Eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli planlamalar yapıldı. Öğrencilerin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar kamuoyuna duyurulacak. Okul binalarının yanı sıra sağlık hizmeti veren binalar da incelendi. Hasar ihbarı yapılan 9 hastaneden 7'sinin hasarsız,1'inin az hasarlı, 1 hastanenin de idari binasının ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Hasar ihbarı yapılan 21 diğer kamu binasının 12'sinin hasarsız, 1'inin az hasarlı, 4'ünün de ağır hasarlı (3'ü Cami, 1'i Camimüştemilatı) olduğu tespit edilmiştir. 4 binada ise incelemeler devam ediyor.