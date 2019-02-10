HABER

İstanbul'da ahşap binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 05:10 | Son Güncelleme

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Türkali Mahallesi Mecit Ali Sokak'ta boş olduğu belirlenen iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

PARTNEREski halini gören inanamıyor! Ünlü yıldız böyle değiştiEski halini gören inanamıyor! Ünlü yıldız böyle değişti
Beşiktaş'ta ahşap binada yangınBeşiktaş'ta ahşap binada yangın
Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahşap bina Beşiktaş itfaiye polis yangın

En Çok Okunan Haberler

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Panikle binayı terk ettiler! Beşiktaş'ta gece yarısı korkutan yangın!

Beşiktaş'ta büyük panik! Gören sokağa koştu!

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Kar ve karla karışık yağmur geliyor!

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

İstihbarat sonrası harekete geçildi! Tam 45 kişi birden!

İstihbarat sonrası harekete geçildi! Tam 45 kişi birden!

Başkent'te silah sesleri! Bir anda tabancasını çekip kurşun yağdırdı!

Başkent'te silah sesleri! Bir anda kurşun yağdırmaya başladı!

Evden kaçıp sığındığı kişinin sözleri sonrası hemen ailesini aradı! Korkunç tuzak!

Hayatının kararmasından bir telefonla kurtuldu! Korkunç tuzak!

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda gözaltı var!

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda gözaltı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.