İstanbul'da ahşap binada yangın

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Türkali Mahallesi Mecit Ali Sokak'ta boş olduğu belirlenen iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

