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İstanbul'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 20:41 | Son Güncelleme

Operasyonda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde izinsiz gösterilerde kullanılması planlanan 336 havai fişek ile çok sayıda malzeme ele geçirildi, 4 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da düzenlenen operasyonda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde izinsiz gösterilerde kullanılması planlanan 336 havai fişek ile çok sayıda malzeme ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ndeki kutlamalar sırasında çeşitli grupların Taksim Meydanı’na çıkacakları ve güvenlik güçleri ile olası çatışmalarda kullanacakları molotofkokteyli, gaz ve yüz maskesi, bilye, havai fişek, yağmurluk malzemelerini tedarik ettikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu malzemelerin, Kağıthane İlçesi Ortabayır Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında saklandığını belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 336 havai fişek, 5 koyu renkli, şapkalı yağmurluk, 3 içerisinde benzin olduğu değerlendirilen 4 litrelik bidon, 12 eldiven, 2 örgütsel afiş için bez, molotofkokteyli yapımında kullanılan bant, fitil, huni ele geçirildi.

Bölgede bekleyen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bu sabah saatlerinde malzemeleri almaya gelen Ü.Y, A.K, Y.K. ve M.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

TKPML-Konferans Grubu üyesi oldukları tespit edilen şüphelilerin, malzemelerle Taksim Meydanı'na çıkıp eylem yapmayı planladıkları belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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1 Mayıs 4 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane operasyon

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