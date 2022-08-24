İstanbullular dikkat! Bugün başlıyor, AKOM saat verdi: Dolu ve sağanak yağış geliyor

İstanbul'da dolu yağışı başlıyor! Açıklama AKOM'dan geldi. Açıklamaya göre bugün saat 13.00'dan itibaren il genelinde kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağmur bekleniyor. Öte yandan İstanbul'un kimi bölgelerinde ise dolu yağışı da öngörülüyor. AKOM su baskınları, taşkınlara karşı uyarırken özellikle çatı uçmalarına yönelik önlem çağrısı yaptı.

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"YOĞUN ŞİMŞEK VE YILDIRIM"

AKOM’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor. Saat 22.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor. Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istendi. Ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabilir. Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor.”

