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İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapatılacak

19.01.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, Hrant Dink'in ölüm yıldönümü için yapılacak anma nedeniyle İstanbul'da bugün bazı noktaların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde 19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Hrant Dink’in ölüm yıldönümü ile ilgili olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır" denildi.

İşte İstanbul'da kapatılacak yollar ile alternatifleri şöyle sıralandı:

KAPATILACAK YOLLAR

Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişi), Pangaltı 2236 Nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli İstikameti.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.

Kaynak: DHA


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