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İstanbullular dikkat! Valilikten sel uyarısı

06.08.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşlara sel uyarısında bulundu. Valilikten, olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması çağrısı yapılırken ulaşımda da aksamalar olabileceği belirtildi.

İstanbullular dikkat! Valilikten sel uyarısı

İstanbul’da Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; yarın (7 Ağustos) yerel kuvvetli olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul’un doğusunda (Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli çevreleri) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
sel yağmur İstanbul
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