İstanbullular serinleyecek mi? Meteoroloji'nin raporundaki 'cumartesi' detayı... Son dakika 12 - 16 Haziran hava durumu ve sıcaklık tahmini

Tüm Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Önümüzdeki birkaç gün daha İstanbul ve diğer batı illerinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde seyretmesi beklenirken cumartesi günü ise sıcaklıklarda düşüş bekleniyor. Peki diğer illerde son durum nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu paylaştı. İşte il il 12 - 16 Haziran hava durumu tahmini...

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Hakkari çevreleri, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 34°C

Az bulutlu

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batısının kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 37°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari, Van'ın doğusu ve Ağrı'nın güney çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

12 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU TAHMİNİ

13 HAZİRAN PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİNİ

14 HAZİRAN CUMA HAVA DURUMU TAHMİNİ

15 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

16 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU TAHMİNİ









