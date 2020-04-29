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İstanbul'un havasında yaklaşık yüzde 30'luk iyileşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 11:04 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü verilerine göre, "Evde kal" çağrılarıyla mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması, İstanbul'un havasında yaklaşık yüzde 30'luk temizliği beraberinde getirdi.

İstanbul'un havasında yaklaşık yüzde 30'luk iyileşme

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hava kalitesinin iyileştirilmesi, "havası temiz bir İstanbul" için çalışmalar sürdürülürken, Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) akredite, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik belgesi sahibi Çevre Koruma Müdürlüğü bünyesindeki Hava Kalitesi Laboratuvarı, pandemi döneminde de İstanbullulara hizmet veriyor.

Çevre Koruma Müdürlüğü verilerine göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele amaçlı yapılan "Evde kal" çağrılarının etkisiyle insanların sokağa çıkmayıp evde kalmaları trafikteki araç sayısını azalttı.

Azalan araç sayısı İstanbul'un havasına olumlu yansıdı. Geçen yıl ile bu yılın aynı dönemleri (1 Ocak-27 Nisan) karşılaştırıldığında 2019'da h58 olan Hava Kalitesi İndeksi'nde (HKİ) 2020'de yüzde 13 iyileşme görüldü.

İstanbul'da son 5 yıl ve 2020 yılı Hava Kalitesi İndekslerine göre en yüksek değer ortalama 58 ile 2017'de ölçüldü.

Kentin hava kalitesi, anlık güncellenen "https://havakalitesi.ibb.istanbul/Pages/Reports" üzerinden takip edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Çevre Yüksek Mühendisi Bahar Tüncel, havanın temizlenmesinde trafiğe çıkan araç sayısındaki azalmanın çok önemli olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Olması gereken sınır değer yıllık, partikül madde açısından 40 mikrogram/metreküp. İstanbul genelinde pandemi öncesi 45-55 mikrogram/metreküp seviyelerinde izleyen partikül madde kirleticisi var. Ama şu dönemde seviyeler, 50'nin altına düştü. Bu hafta itibarıyla 30 mikrogram/metreküp seviyelerine kadar indi."

İBB Hava Kalitesi Laboratuvar Sorumlusu Muhammed Doğan da hava kalitesi verilerinin, kirleticilerin sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirmek için kullanıldığını, 26 sabit ve 2 mobil hava kalitesi izleme istasyonuyla kentin her köşesinde hava kalitesi ölçümü yapıldığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İstanbul'daki 12 istasyonun da belediyenin ağına bağlı olduğunu aktaran Doğan, toplam 36 istasyonla kentin hava kalitesinin ölçümlerinin yapıldığını ve merkez tarafından incelendiğini aktardı.

Doğan, Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarında, Avrupa Birliği Hava Kalitesi Direktifleri ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında ölçümler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, hava kalitesi ölçümleri sayesinde kirlilikten veya kirlilikten kaynaklanan sağlık sorunlarından endişe duyan İstanbul halkının, güncel hava kalitesi bilgilerine erişebildiğini kaydetti.

(AA)

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