İstanbul'un havasında yaklaşık yüzde 30'luk iyileşme

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hava kalitesinin iyileştirilmesi, "havası temiz bir İstanbul" için çalışmalar sürdürülürken, Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) akredite, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik belgesi sahibi Çevre Koruma Müdürlüğü bünyesindeki Hava Kalitesi Laboratuvarı, pandemi döneminde de İstanbullulara hizmet veriyor.

Çevre Koruma Müdürlüğü verilerine göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele amaçlı yapılan "Evde kal" çağrılarının etkisiyle insanların sokağa çıkmayıp evde kalmaları trafikteki araç sayısını azalttı.

Azalan araç sayısı İstanbul'un havasına olumlu yansıdı. Geçen yıl ile bu yılın aynı dönemleri (1 Ocak-27 Nisan) karşılaştırıldığında 2019'da h58 olan Hava Kalitesi İndeksi'nde (HKİ) 2020'de yüzde 13 iyileşme görüldü.

İstanbul'da son 5 yıl ve 2020 yılı Hava Kalitesi İndekslerine göre en yüksek değer ortalama 58 ile 2017'de ölçüldü.

Kentin hava kalitesi, anlık güncellenen "https://havakalitesi.ibb.istanbul/Pages/Reports" üzerinden takip edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Çevre Yüksek Mühendisi Bahar Tüncel, havanın temizlenmesinde trafiğe çıkan araç sayısındaki azalmanın çok önemli olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi: