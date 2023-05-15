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İşte 28 Mayıs'ta seçmenin karşısına çıkacak yeni oy pusulası! YSK paylaştı... İnce ve Oğan yer almadı

15.05.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turda sonuçlanmamasıyla beraber Türkiye 14 gün sonra yeniden sandık başına gidecek. 28 Mayıs'ta oy kullanırken ise seçmenin karşısına farklı bir oy pusulası çıkacak. YSK yeni oy pusulasını paylaştı.

İşte 28 Mayıs'ta seçmenin karşısına çıkacak yeni oy pusulası! YSK paylaştı... İnce ve Oğan yer almadı

Muharrem İnce'nin seçimden 3 gün önce çekildiğini duyurmasıyla 3 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en yüksek oyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aldı. 2. tura iki isim kalırken oy pusulası da değişti.

YSK YENİ OY PUSULASINI PAYLAŞTI

  1. tura kalamayan Muharrem İnce ve Sinan Oğan yeni oy pusulasında yer almadı. YSK Başkanı Ahmet Yener, 2. turun oy pusulasında 1. sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikinci sırada ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer alacağını açıklamıştı.

İŞTE 2. TURDAKİ OY PUSULASI

AA-20230515-31148448-31148447-CUMHURBASKANI_SECIMI_IKINCI_TURA_KALDI

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