İşte Android 12 hakkında bilmeniz gerekenler

Android 12, büyük bir görsel revizyonun yanı sıra gizlilik ve güvenlik yükseltmeleri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik içeriyor. Gizlilik Panosu, bir grafikte hangi sensörlerin (GPS, kamera veya mikrofon gibi) uygulamalarına eriştiğini gösteriyor. Ayrıca bir etkinlik zaman çizelgesi de sunuyor.

ANDROID 12'NİN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Bir uygulama kamerayı ve/veya mikrofonu kullanırken ekranın üst kısmında bir gösterge görünecek. Hızlı Ayarlar’da tüm uygulamalar için bu sensörleri tamamen kapatma seçeneği de mevcut. Uygulamaların tam olarak nerede olduğunuzu değil, yalnızca yaklaşık konumunuzu görmesine izin verme seçeneği de var. Bunun da ötesinde, Android 12, Live Caption ve Now Playing şarkı tanıma aracı da dahil olmak üzere cihazda daha fazla dil ve ses özelliği sunacak.

Android 12 güncellemesinin Pixel’de kullanıma sunulması devam ediyor olsa da uyumlu Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo ve Xiaomi cihazlarının sahiplerinin biraz daha beklemesi gerekecek. İşletim sistemi, muhtemelen bu yıl içinde bu firmaların telefonlarına ve tabletlerine ulaşacak. Google, bu ayın başlarında Android Açık Kaynak Projesi’nde Android 12’yi yayınladı.

Android 12’nin kullanıma sunulmasıyla ilgili dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta daha var. Material You tasarım dili tarafından desteklenen dinamik renk deneyimi, şimdilik yalnızca Pixel cihazlarda kullanılabilir. Renk şeması, sistem ve uygulamalar genelinde seçtiğiniz duvar kağıdıyla eşleşecek ve bu görünüm akıllı ekranlar, giyilebilir cihazlar, Chrome OS ve web dahil olmak üzere diğer Google ürünlerine yansıtılacak.

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