HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İşte Android 12 hakkında bilmeniz gerekenler

İşte Android 12 hakkında bilmeniz gerekenler

21.10.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket, Mayıs ayındaki I/O geliştirici konferansı sırasında işletim sisteminin ilk genel beta sürümünü yayınlamıştı. Android 12 şimdi ise ilk olarak Google'ın telefonlarına geliyor. İşte Android 12 hakkında bilmeniz gerekenler.

İşte Android 12 hakkında bilmeniz gerekenler

Android 12, büyük bir görsel revizyonun yanı sıra gizlilik ve güvenlik yükseltmeleri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik içeriyor. Gizlilik Panosu, bir grafikte hangi sensörlerin (GPS, kamera veya mikrofon gibi) uygulamalarına eriştiğini gösteriyor. Ayrıca bir etkinlik zaman çizelgesi de sunuyor.

ANDROID 12'NİN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Bir uygulama kamerayı ve/veya mikrofonu kullanırken ekranın üst kısmında bir gösterge görünecek. Hızlı Ayarlar’da tüm uygulamalar için bu sensörleri tamamen kapatma seçeneği de mevcut. Uygulamaların tam olarak nerede olduğunuzu değil, yalnızca yaklaşık konumunuzu görmesine izin verme seçeneği de var. Bunun da ötesinde, Android 12, Live Caption ve Now Playing şarkı tanıma aracı da dahil olmak üzere cihazda daha fazla dil ve ses özelliği sunacak.

Android 12 güncellemesini alan ilk şanslı telefonlar hangileri?Android 12 güncellemesini alan ilk şanslı telefonlar hangileri?

Android 12 güncellemesinin Pixel’de kullanıma sunulması devam ediyor olsa da uyumlu Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo ve Xiaomi cihazlarının sahiplerinin biraz daha beklemesi gerekecek. İşletim sistemi, muhtemelen bu yıl içinde bu firmaların telefonlarına ve tabletlerine ulaşacak. Google, bu ayın başlarında Android Açık Kaynak Projesi’nde Android 12’yi yayınladı.

Android 12’nin kullanıma sunulmasıyla ilgili dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta daha var. Material You tasarım dili tarafından desteklenen dinamik renk deneyimi, şimdilik yalnızca Pixel cihazlarda kullanılabilir. Renk şeması, sistem ve uygulamalar genelinde seçtiğiniz duvar kağıdıyla eşleşecek ve bu görünüm akıllı ekranlar, giyilebilir cihazlar, Chrome OS ve web dahil olmak üzere diğer Google ürünlerine yansıtılacak.

Realme'den Android 12 adımıRealme'den Android 12 adımı

Apple elektrikli otomobil modeli ortaya çıktı: Büyük iddia

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
Türkiye'nin en yüksek göllerinden! Bakın hangi canlıya ev sahipliği yapıyorTürkiye'nin en yüksek göllerinden! Bakın hangi canlıya ev sahipliği yapıyor
Apple Türkiye'den beklenen açıklama geldi! Tarihi duyurduApple Türkiye'den beklenen açıklama geldi! Tarihi duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

Kritik görüşmede kritik mesaj: Gidiyorlar, hata yapmamalıyız

Kritik görüşmede kritik mesaj: Gidiyorlar, hata yapmamalıyız

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.